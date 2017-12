El cantante cubano-estadounidense Pitbull despedirá el año 2017, por segundo año consecutivo, con un concierto gratuito en un parque del centro de Miami , en el que los asistentes podrán disfrutar además de un espectáculo de fuegos artificiales.El denominado"Pitbull?s New Year?s Revolution? se iniciará a las ocho de la noche, hora local, y culminará a las 12.30 de la madrugada del día 1 de enero de 2018, informó este martes el parque.Aunque el ingreso general será gratuito, habrá una zona reservada para los asistentes a la Fiesta de Comida y Vino de Pitbull (Pitbull?s VIP Food & Wine Party), con precios a partir de 295 dólares por persona, según la empresa vendedora de las entradas.La entrada a la fiesta de"Mr. Worldide?, como Pitbull es apodado, incluye varios platos de comida, vino, cócteles y champán para brindar por el 2018, además de la mejor vista del escenario situado a orillas de la bahía de Vizcaya, en el centro de Miami Armando Christian Pérez, mundialmente conocido como Pitbull, nacido en Miami hace 36 años, lanzó a comienzos de diciembre su álbum"Grandes Éxitos?, que reúne trece canciones, incluyendo"I Know You Want Me (Calle Ocho),?"Give Me Everything (Feat. Ne-Yo, Afrojack and Nayer)? y"Timber (Feat. Kesha)"(Globovisión)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi