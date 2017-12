/ Magallanes por la historia, Caracas por evitar la humillación. Los Navegantes visitarán hoy la capital del país para buscar lograr la hazaña de derrotar en todos los juegos de la serie particular a los Leones, quienes, por su parte, intentarán deshacerse del yugo naviero y vencer a la novena de Omar Malavé por primera vez en la zafra 2017/18 de la LVBP.La afición magallanera espera que su cuadro pueda dejar en cero a los Leones en la temporada regular y así contestar al 14-0 fatídico para el Magallanes de la campaña de 1979/80.El Caracas aún mantiene aspiraciones de subirse al segundo puesto que actualmente ocupa la Nave, pero para ello necesitará imponerse hoy en el Estadio Universitario, derrotar a los Tigres mañana en Maracay y que el Magallanes sea barrido en su serie de dos encuentros en Puerto La Cruz frente a los renacidos Caribes de Anzóategui.Hasta este punto la serie particular entre los Eternos Rivales mostró a unos Navegantes del Magallanes que parecían destinados a ganar cada juego sin importar las circunstancias, como ocurrió el pasado 30 de noviembre con el juego de 14 innings en el Universitario en el que Caracas remontó desventajas de dos y cuatro carreras en el noveno y décimo inning, respectivamente, sólo para quedarse con las manos vacías. Al día siguiente chocarían en el José Bernardo Pérez y los capitalinos saltaron al frente con ventaja de 4-0 temprano en el partido y volvieron a caer frente al cuadro turco.La naturaleza del partido de hoy será distinta a los anteriores, lo cual es lógico tras 26 días del último enfrentamiento entre estos y equipos, además de que ambos poseen boleto a postemporada.El Magallanes no volvió a jugar de la misma manera desde que logró la clasificación, de hecho salió de una racha de tres derrotas seguidas gracias a la heroica de Endy Chávez frente a los Tigres, además de ese bajón normal en el rendimiento, el mánager dio descanso a peloteros clave como Mario Lisson, Ronny Cedeño o Adonis García, quienes estuvieron fuera de acción por motivos variados, entre ellos, viajes al exterior para pasar las fiestas con su familia, en el caso del cubano, el presidente del Magallanes, Roberto Ferrari, declaró que debía estar de vuelta en el país ayer.El ataque magallanero estará bien representado con Jesús Valdez, el dominicano que se encargó de vapulear a los felinos y sigue en búsqueda de récords en la LVBP. Está a cuatro jonrones y a ocho remolcadas de igualar el tope histórico en cada renglón, para ello necesitará una ofensiva contundente en los últimos tres juegos del año, en caso de ver acción en todos.El encargado de abrir el encuentro y maniobrar el timón será Alex Sanabia quien no conoce la derrota en su segunda experiencia magallanera (2-0) y su porcentaje de carreras limpias es muy bueno, en seis juegos permite 2.48 rayitas limpias cada nueve innings. El pitcheo bucanero contará con una pieza nueva y de gran valor, pues el derecho Bruce Rondpon ingresó al roster hoy.Los Leones pondrán su esperanza por salvar el orgullo en el dominicano Manny Correa, quien ya abrió este año frente a los eléctricos, pero que no tuvo una temporada brillante, pues posee sólo una victoria y perdió tres veces con una porcentaje de anotaciones limpias de 5.50.El juego arrancará a las 7:00 de la noche en el estadio de la Ciudad Universitaria.Fuente: El Carabobeño / EMRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi