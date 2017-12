Sin dejar de lado su faceta como cantante, la también compositora sigue haciéndose su propio camino fuera de nuestras fronterasCaracas, 2017.- Luego de estrenarse en la palestra musical con su sencillo "Comenzar a vivir", Harshal sigue dando de qué hablar en otra rama artística: La pintura. Y es que la venezolana suma un logro a su recién iniciada carrera pues forma parte del reconocido evento Art Basel: "Ser parte de Art Basel, el evento de arte más importante de Estados Unidos, sin duda fue muy gratificante. Me siento muy orgullosa de mí misma por dar a conocer mis obras en otros horizontes, especialmente con el feedback tan bueno que tuve de los asistentes –comenta. La noche del evento principal, el pasado 9 de diciembre, estuvo cargada de hermosas energías al ofrecer un performance con una mezcla de melodías entre mi repertorio original y canciones soul/pop". Aunque no es una faceta nueva para ella, sí lo es para el público. Sin embargo, este otro lado creativo de Harshal le da un valor agregado a su hoja de vida, e iniciarse en el mundo del arte con nueve pinturas es mucho más que emocionante. "Las nueve pinturas estarán exhibidas durante todo el mes de diciembre en la "White’s Art", galería fundada por la reconocida actriz venezolana y presentadora de televisión, Jeniree Blanco. Además, durante la presentación de mis obras me otorgaron un reconocimiento por mi gran contribución al arte venezolano de parte de la Fundación Carlos Almenar Otero, del gran maestro venezolano del entrenamiento vocal. Es realmente un honor estar rodeada de personalidades influyentes en la cultura de mi país que se destacan por sus talentos. Comenzar en el exterior con el apoyo de personas tan increíblemente exitosas en sus carreras es una bendición", agrega. Harshal, quien lleva a la par su carrera como cantante con su sencillo promocional "Comenzar a vivir", espera arrancar el próximo año con más buenas noticias que dejarán el nombre de Venezuela en alto. Para conocer más de la cantan pueden seguirla en todas sus redes sociales como @Harshalsong.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi