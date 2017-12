En España el perfume gusta y eso es algo sencillo de demostrar. Según datos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética nos gastamos unos 1.200 millones de euros al año en fragancias . Y entre los aromas favoritos de las españolas destacan, por encima del resto, las que tienen notas florales. Por eso no es raro que algunos nombres como For Her tengan un puesto asegurado en el top te n de los perfumes más vendidos durante todo el año y también en Navidad . Este perfume, creado por Narciso Rodriguez hace quince años, se ha convertido en un clásico del diseñador y en la materialización de un sueño que siempre había tenido desde niño. Y es que el estadounidense siempre tuvo claro que quería adentrarse en el universo de los aromas.Todo comenzó con unas gotas de aceite de almizcle egipcio , Narciso Rodriguez entregó a los perfumistas una muestra de su fragancia talismán. Estas gotas de perfume en aceite se convirtieron en la base de una fragancia soprendente y adictiva. El corazón de almizcle se viste de facetas florales y amaderadas dando como resultado un aroma que, quince años después, sigue siendo único y perfectamente reconocible .En primera persona Itziar Aguilera es artista y directora creativa; Alejandra G. Remón, escritora y autora de Cuando nadie mira . Lo de Sally Hambleton son las flores, tiene su taller ubicado en calle Gabriel Lobo 10. Inés Martín Alcalde también trabaja en un taller, aunque el suyo más que taller debería denominarse atelier porque diseña vestidos de novias. Son cuatro mujer es que, aunque no lo parezca, tienen algo en común: son adictas a For Her , una fragancia que forma parte de su historia personal y real.Ese aroma que para alguna de ellas es sinónimo de sensualidad, refleja sus personalidades y las caracteriza. Alejandra la lleva utilizando desde hace 8 o 10 años, vaya, desde que la descubrió en un momento lleno de cambios personales. Aunque bromea y dice que no sabe si, en realidad, fue el perfume el que la descubrió a ella. Itziar la conocía desde hace mucho, pero se decidió a utilizarla el año pasado. Poco tiempo, pero se ha convertido en su sello, todo el mundo se lo dice. Por eso, porque tiene para ellas un significado que va más allá de lo meramente emocional, esta Navidad, quieren compartirla con alguien especial.Alejandra nos explica que se la regalaría, sin duda, a su madre, a quien también le ha dedicado el libro que acaban de publicar. Así la distancia sería más llevadera y estarían un poco más cerca. Inés lo tiene claro. Leti, su socia, que se casa este año y además de ayudarle con el diseño del vestido, le encantaría compartir con ella un poco de sí misma . Las compañeras de Sally y su santa , que es el modo cariñoso con el que se refiere a su madre, serían las afortunadas. Pero quizá, a la que más le cuesta elegir es a Itziar. Explica que estaría dispuesta a cedérsela a Paloma, la hermana de su novio, porque le encanta el aroma. Pero hay algo tan íntimo en ese perfume que sería como darle, en realidad, su propia esencia.FuentCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi