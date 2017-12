/ Este es un artículo acerca de las tendencias de la publicidad digital, pero tomaré unas líneas para definir a que me refiero con publicidad en internet La publicidad en internet es una de las formas por medio de las cuales una marca u organización puede tener presencia en internet , junto con sus propiedades digitales (sitio Web, aplicaciones móviles nativas) y los medios sociales (contenido orgánico).La publicidad interactiva comprende diferentes formatos y medios, por lo que quiero mencionar los más importantes: avisos en motores de búsqueda (los Adwords de Google con los más representativos), avisos en medios sociales ( Facebook Ads, Instagram, tweets patrocinados, etc.), banners (rascacielos, botones, robapáginas, etc.), email marketing , pre-rolls (avisos en vídeos), publicidad nativa (se asemeja al contenido), etc. La publicidad digital se paga de acuerdo a las impresiones o veces que es mostrada (Costo por mil, CPM), al número de clics que recibe (Costo por clic, CPC) o a las acciones específicas que realicen los usuarios (Costo por acción, CPA).Generalmente atiende a objetivos de"conocimiento de marca? (branding) o busca una respuesta directa (registro, descarga, compra, etc.). Dependiendo de estos objetivos, de las características de la audiencia y del sector de actividad del anunciante, será más recomendable utilizar un formato sobre el otro.Según la consultora emarketer, la inversión en publicidad digital crecerá 18% en el 2017 y se espera que mantenga un crecimiento de dos dígitos hasta el año 2021. Ha sido tal su crecimiento, que la empresa Dentsu Aegis Network estima que para el año próximo superará la inversión publicitaria en televisión (38% en digital versus 36% en TV). En Latinoamérica, su crecimiento es aún mayor y en algunos países ya ocupa un lugar importante dentro de la inversión publicitaria total (México es el más alto con un 30%, seguido de Brasil con 23%, según emarketer). Actualmente la industria está altamente concentrada a nivel global, captando Google Facebook casi la mitad de la inversión.La industria enfrenta un momento de grandes innovaciones relacionadas con el Big Data y otras innovaciones tecnológicas, pero también enfrenta importantes retos como el fraude originado por bots y los bloqueadores de avisos publicitarios (ad blockers) que, según Tendencias Digitales ya alcanzan el 30% de los usuarios en América Latina.A continuación enumero siete de las principales tendencias en la publicidad digital:1) Más inversión en móviles Desde el 2015 Google anunció que las búsquedas en móviles superaron las realizadas desde computadores. No solamente la inversión publicitaria digital en móviles ya alcanzó el 60% (emarketer), sino que además más del 80% del crecimiento de la inversión proviene de la publicidad en móviles (Zenith).2) Más contenidos en vídeos Como mencionó Techcrunch en un artículo, pareciera que"la cámara del móvil se está convirtiendo en el nuevo teclado" Pero más allá del aumento del contenido en videos por parte de consumidores, una proporción considerable declara que los videos influyen en sus decisiones de compra (33% según Datanalisis-Tendencias Digitales) y las empresas, por su parte, mencionan que están obteniendo resultados favorables.3) Publicidad nativa como respuesta Este tipo de publicidad surge como respuesta a la desconfianza en muchos mensajes comerciales convencionales, así como ante otros fenómenos como la adopción de los bloqueadores de banners y la caída en el CTR (tasa de clics) de los banners. En los Estados Unidos este tipo de publicidad se espera que crezca un 36% en el 2017 (emarketer).4) Más Retargeting y retargeting en buscadores Los avisos que persiguen a los usuarios buscando persuadirlos de que concreten la compra (o cualquier otra meta de conversión) se han popularizado y ahora llegan a los avisos asociados a los términos de búsqueda. Según un estudio de Marin Software, un 30% de los ejecutivos de marketing los consideran una prioridad para sus negocios.5) Publicidad personalizada Una de las expectativas de los Millennials es la personalización, no solamente de productos y servicios, sino también de la publicidad. Llegar con el mensaje adecuado a la persona adecuada, en el momento adecuado ya no es suficiente. El nuevo consumidor espera avisos que les ofrezcan soluciones inesperadas, experiencias memorables y reconocimiento.6) ¿Ahora sí, el social shopping? Proliferará el Shoppable Content, es decir, el desarrollo de contenidos que apoya a los consumidores en sus procesos de compra y además algunos medios sociales permitirán que sus avisos se integren fácilmente con plataformas de ecommerce (ya Facebook anunció recientemente un acuerdo con la plataforma de comercio electrónico Big Commerce).7) Publicidad programática sigue presente Las compras programáticas siguen presentes en el mercado permitiendo que, con el apoyo de la tecnología, los anunciantes puedan comprar publicidad en tiempo real y justo antes de que el consumidor cargue una página determinada. Este tipo de publicidad ya se acerca a dos tercios de la publicidad Display en los Estados Unidos y tiene amplias oportunidades en América Latina.Si tu empresa ya se anuncia en medios electrónicos, conoce estas tendencias y evalúa cómo afectan tus practicas, generando oportunidades. Si, por otra parte, no empleas publicidad en tu negocio o emprendimiento, considéralo seriamente porque se ha convertido en un factor clave para competir en los mercados actuales.@CarlosJimenezwww.carlosjimenez.info/7-tendencias-de-la-publicidad-digital/Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi