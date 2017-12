Lewis Hamilton se ha convertido en el foco de todas las críticas tras su reacción ante el regalo de Navidad de su sobrino.El campeón de Fórmula 1 colgó un vídeo en Instagram donde se veía al pequeño emocionado con un vestido de princesa y una varita. Tras preguntarle si ese era su regalo de Navidad y recibir una confirmación del pequeño, el piloto le grita que "los chicos no llevan vestidos de princesa".Tras recibir las primeras críticas, Hamilton retiró el vídeo de su cuenta de Instagram, aunque sigue circulando por las redes sociales . Ante el re vuelo causado, el deportista ha decidido disculparse en su cuenta de Twitter, asegurando que solo "bromeaba" con su sobrino.Además, el piloto reconoce que su comportamiento "no es aceptable". "Siempre he defendido que cada uno viva como quiera, espero que me perdonéis", añadió.(Abc.es)Yesterday I was playing around with my nephew and realised that my words were inappropriate so I removed the post. I meant no harm and did not mean to offend anyone at all. I love that my nephew feels free to express himself as we all should." Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 de diciembre de 2017 Lewis Hamilton likes to shout in the faces of kids to make them feel uncomfortable when they express themselves differently. Straight into the wood chipper he goes. pic.twitter.com/TMNzCnuWoh" Jake Johnstone (@hijakejohnstone) 26 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi