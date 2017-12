/ Foto: ArchivoCaracas.- Twitter suspendió este miércoles una cuenta atribuida al presidente de Uruguay, Tabaré Vazquez, que el lunes fue denunciada como falsa por la Presidencia de la República.Lee también: Macri y Tabaré Vázquez:"En estos términos Venezuela no puede ser parte del Mercosur?“Esta cuenta ha sido suspendida. Obtén más información sobre por qué Twitter suspende cuentas, o regresa a tu cronología”, es el mensaje que aparece en Twitter al intentar abrir @Tabarevazquezok, la cuenta denunciada como falsa.La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Uruguay confirmó que dicho perfil “es falso” y que el presidente “no tiene cuenta alguna de Twitter”.A pesar de ello, en Twitter siguen apareciendo este miércoles varias cuentas relacionadas con el presidente uruguayo, como @TabareVazquez, @TV2014, @TabaVazquez, @tabarervazquez, @tabarevaz, @dodoringumu1, @DrTabareVazquez, @Tabare_Vazquez, @vazquez_tabare, @TabareV, @TabareVazques, @PDRODELU y @tabare_360.Lee también: Tabaré Vázquez considera que no existen las condiciones para sanción de Mercosur a Venezuela Entre los últimos comentarios aparecidos en la cuenta suspendida figuraba uno apoyando la política armamentística del presidente norcoreano con el texto “Felicitaciones a Kim Jong Un por sus éxitos con los lanzamientos de misiles intercontinentales, desde Uruguay total apoyo! #Misiles #CoreaDeiNorte”.En otro se criticaba al presidente argentino, Mauricio Macri, por la reforma de las pensiones: “Repudio total @mauriciomacri por el saqueo a la jubilación de los abuelos! Nuestros más máximos repudios a esta reforma #Macri #Uruguay”.El responsable de las redes sociales de la presidencia uruguaya, Nico Amor, declaró a Efe que la cuenta @Tabarevazquezok se creó el 03 de abril de este año, aunque la secretaría uruguaya no detectó el perfil hasta hace unos días.@Tabarevazquezok tenía menos de dos centenares de seguidores y seguía a 26 personas, entre ellas al presidente de Bolivia, Evo Morales, y al de Venezuela , Nicolás Maduro Información de EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi