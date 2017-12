/ Desde denuncias de abuso sexual hasta riñas,los famosos vivieron un año intenso.Este año que está por terminar estuvo signado por escándalos que ensombrecieron el mundo del espectáculo. Desde denuncias de acoso sexual hasta rompimientos y riñas maritales, muchos famosos dejaron de ser modelos a seguir. Un caldo de cultivo que, seguramente, alimentará los discursos de aceptación en las entregas de los Globos de Oro y los Óscar. He aquí un repaso por los casos más sonados del 2017.Pasados pecaminosos. No sólo Bill Cosby tuvo que enfrentarse a la ley por supuestamente haber abusado de 35 mujer es; el productor Harvey Weinstein se vio en aprietos cuando las actrices Ashley Judd y Rose McGowan declararon ser víctimas sexuales del cofundador de Miramax. A él se sumó, en una espiral infinita de demandas, Kevin Spacey, protagonista de House of Cards que de inmediato fue borrado del filme All the Money in the World , de Ridley Scott. La ola también arropó a Dustin Hoffman.Trío criollo. Un video de sexo explícito protagonizado por Erika Schwarzgruber, Kent James y Yorgelis Delgado se filtró en las redes sociales en marzo. Se hizo tan viral como las críticas que recibieron los actores venezolanos.Larga ruptura. En abril, los actores Marjorie de Sousa y Julián Gil se separaron y hasta hoy mantienen una batalla legal por la custodia de su hijo Matías, próximo a cumplir un año. De Sousa exigió que se comprobara la paternidad de Gil.Cuña impropia . En abril, una compañía de bebidas gaseosas lanzó un comercial en el que se ve a Kendall Jenner (la top model de los Kardashian) resolver un conflicto racial dándole una lata de refresco a un policía. Las protestas hicieron que el spot fuera retirado de la televisión.Casa por cárcel. En octubre el actor Manuel Sosa fue arrestado y condenado a cuatro años de arresto domiciliario por cargos de corrupción con una empresa petrolera. ¿Domiciliario?Humor amargo. Katty Griffin levantó una polvareda al publicar en sus redes una foto suya sosteniendo una cabeza ensangrentada que simulaba ser la del presidente Donald Trump Trifulca musical. Luego de su separación como dúo, Jesús “Chyno” Miranda y Miguel Ignacio “Nacho” Mendoza intercambiaron insultos en las redes sociales . Al final, fumaron la pipa de la paz.EL UNIVERSALCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi