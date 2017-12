/ Kedeny Miguel Zabala López, de nueve meses, ingresó sin signos vitales al Hospital José María Vargas en el municipio Jesús Enrique Lossada. Los detectives del Eje de Homicidios de la Policía científica sostuvieron una entrevista con los progenitores de la pequeña con el fin de conocer los pormenores antes de su deceso.Los padres del bebé comentaron que tenía quebrantos de salud desde hace varios días, pero no la habían llevado a un centro asistencial. Contaron ante los funcionarios que su preocupación se intensificó al ver que no respondía a ningún estímulo externo, y que no le sentían el pulso. Se encontraban el pasado lunes a las 10.00 de la noche, en la casa 92 del sector Las Margaritas, situada en la calle 5, parroquia la Concepción del referido municipio cuanto el estado de salud de la niña se agravó.Los efectivos del Cuerpo detectivesco manejan el deceso como una averiguación muerte hasta determinar las causas que desencadenaron la muerte la menor. Esperan por los resultados de la necropsia.Fuente: Diario La VerdadCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi