El desespero por la escasez de gasolina, mantiene a la ciudadanía al borde de la paranoia, es así, como la tarde de este martes 26 de diciembre, dos jóvenes en aparatoso accidente casi pierden la vida, al obtener quemaduras en gran parte de sus cuerpos, cuando transportaban combustible en un recipiente dentro de su vehículo, por temor a quedar sin el mismo en plena vía. Los dos jóvenes salieron desde la población de Buena Vista del estado Trujillo, con el recipiente dentro del vehículo, pero el panorama cambió cuando al llegar a la ciudad de las siete colinas, se presentó una falla y volcaron el auto de manera inesperada, ocurriendo el fatal desenlace donde ambos resultaron con quemaduras graves.La noticia rodó como pólvora, y los rumores no se hicieron esperar, desde Caraota Digital, contactamos con un familiar cercano de uno de los heridos, quien confirmó la noticia, que ha causado conmoción tanto a familiares y amigos de los jóvenes.Al mismo tiempo rechazan la situación que se ha generado con la escasez de combustible, la cual afirman es la causante del fatal accidente, que mantiene entre la vida y la muerte a ambos trabajadores.Es de resaltar que uno de los jóvenes que registro mayores quemaduras, es Wladimir Ramírez, quien es conocido en la entidad por ser productor de seguros, se desconoce el porcentaje de las quemaduras en todo su cuerpo, el familiar que aportó la información, no reveló mayor información, pero agradece la ayuda que se pueda prestar, en cuanto a la donación o información de algunos medicamentos que no hay en el hospital de Valera, y tampoco en la región trujillana.Asimismo de la otra persona involucrada en el accidente, no se obtuvieron datos, familiares no se encontraban en el momento, para dar a conocer con exactitud, el cuadro médico, además de datos personales.Ayuda Tras el fatal desenlace, los heridos están necesitando en lo inmediato Morfina, vancomicina, cetriaxona, y solución de 0,9% ambos se encuentran recluidos en la Unidad de Cuidados Intensivos" UCI- del hospital universitario"Dr. Pedro Emilio Carrillo?, en la ciudad de Valera, estado Trujillo, para mayor información, comunicarse a través del 0424" 7126394.Leer también:Conductores manifestaron en #Mérida por gasolina tras cierre de una estación de servicio