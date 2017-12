/ Aseguran que no les están entregando la diferencia del contrato, que el acuerdo de los pasivos lo siguen ignorando y que a la fecha les adeudan los Bs. 2 millones que debieron pagarles en octubreMiembros de la actual dirigencia sindical de Maderas del Orinoco denunciaron incumplimiento de las cláusulas de la contratación colectiva.Jesús Medina, secretario general de Sintraemfor, dice que la empresa ha fallado en "cuatro cláusulas del contrato colectivo", por lo que exigen que entren en vigencia en enero.En su momento "eso fue firmado en un punto de cuenta por el ministro de Industrias, Juan Arias", afirmó Medina; esperan que se apliquen lo más pronto posible.Asimismo, aseguran que no les están entregando la diferencia del contrato, que el acuerdo de los pasivos lo siguen ignorando y que a la fecha les adeudan los Bs. 2 millones que debieron pagarles en octubre y ahora esperan otros Bs. 2 millones en diciembre.Advierten que si no les cumplen, estarán organizándose para salir a defender sus beneficios."Si el presidente de la empresa no cumple, la mesa de diálogo se rompe, por ello nosotros vamos a salir a protestar hasta donde tengamos que llegar", reiteró el dirigente del sindicato.Entre sus acciones no descartan un paro de sus actividades laborales.Fallas productivas Los afectados detallaron que en noviembre la empresa había acordado una venta de madera, con esto hubiesen logrado la entrega de los beneficios; sin embargo, no se concretaron los acuerdos.Ahora esperan por convenios forestales para que se generen divisas mediante la venta de semillas, resina y otros productos."No sabemos por qué los encargados de comercialización no hicieron ventas", comentó el dirigente sindical.Asegura que las fallas en la entrega de los pasivos son como consecuencia de esta situación.Denuncian robo Por otro lado, los dirigentes sindicales de Maderas del Orinoco rechazan el robo en el campamento Coloradito."Hemos dicho que estos campamentos aledaños necesitan vigilancia, pero no han hecho caso", dijo Medina.Aseguran que fue un "robo millonario" porque los despojaron de computadoras, utensilios y equipos importantes y a la fecha la empresa no ha formulado una denuncia formal ante las autoridades.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi