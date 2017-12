/ La cantante y vedette venezolana, Diosa Canales, compartió en su cuenta de Instagram las fotografías junto a su familia celebrando las fiestas y selfies para mostrar su sexy atuendo de Navidad.Canales no perdió la oportunidad de lucir sus exóticas prendas de vestir y dejar a muchos con la boca abierta en estas festividades.Una publicación compartida de D.c 👑🌍 (@diosacanalesmusica) el Dic 24, 2017 at 9:25 PSTUna publicación compartida de D.c 👑🌍 (@diosacanalesmusica) el Dic 24, 2017 at 10:51 PST#FeliznavidadUna publicación compartida de D.c 👑🌍 (@diosacanalesmusica) el Dic 24, 2017 at 10:27 PST2018 es nuestro @sigicash AménUna publicación compartida de D.c 👑🌍 (@diosacanalesmusica) el Dic 25, 2017 at 4:55 PST💎👑Una publicación compartida de D.c 👑🌍 (@diosacanalesmusica) el Dic 24, 2017 at 10:24 PSTSuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi