En los últimos tiempos América Latina se ha consolidado como la región que registra mayor violencia en el mundo. Así lo refleja el último informe publicado este año por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (Ccspjp) de México, en el que ubica a Caracas como la ciudad más violenta por segundo año consecutivo."Con una tasa de 130.35 homicidios por cada 100 mil habitantes, Caracas fue la ciudad más violenta del mundo al igual que en 2015, condición que confirma la grave crisis de crimen y delito que agobia a Venezuela , además de otros gravísimos problemas", señaló el Ccspjp.El estudio fue elaborado con datos de 2016 sobre las tasas de homicidio cada 100 mil habitantes en cientos de ciudades del mundo. No obstante, el informe no incluyó a países que se encuentran en guerra.El informe también destacó que a la capital se le sumaron Maturín, Ciudad Guayana y Valencia, las cuales han cifras alarmantes de violenciaLuis Ortega Díaz, la ex fiscal general que se rebeló al régimen de Nicolás Maduro y debió exiliarse, alertó a principio de año el preocupante incremento en las tasas de homicidios. La magistrada reveló que durante 2016 en Venezuela hubo 21.752 homicidios. De ese total, 4.667 fueron a manos de efectivos policiales.-México es otro país que sigue sin lograr detener la ola de violencia. Por eso no resulta extraño que en el informe del Consejo Ciudadano haya dos ciudades mexicanas entre las primeras diez. Se trata de Acapulco, que se ubica en el segundo lugar detrás de Caracas, con un índice de 113 mil 24 homicidios. La otra es Ciudad Victoria -quinto lugar-, con 84 mil 67.Honduras es la otra nación que aportar más ciudades. Tercera está San Pedro Sula, con un registro de 112, 09 homicidios, y cuarta Distrito Central, con 85,09."Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. Entre los más vulnerables a actos de violencia se incluyen periodistas, activistas campesinos, y lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT)", señaló Human Rights Watch (HRW) en un informe presentado este año.