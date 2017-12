/ El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no descartó hoy la posibilidad de que asesores internacionales participen en el diálogo nacional al que ha convocado en su país, luego de la crisis desatada por la denuncias de “fraude” en las elecciones generales del 26 de noviembre.Hernández señaló que en las reuniones celebradas hasta ahora ha escuchado a sectores que se pronuncian porque el diálogo se haga por medio de facilitadores nacionales, porque en el país “hay personas de reconocida capacidad que pueden acercar o mediar entre las partes para que esta jornada sea un éxito”.“Sin embargo, igual creemos que pueden participar algunos asesores internacionales para que con su experiencia esta labor pueda brindar los mejores resultados”, subrayó el gobernante en rueda de prensa, según reseñó Efe.Añadió que serán escuchadas “todas las propuestas” de diversos sectores del país y que el diálogo, al que convocó la semana pasada, “está abierto para que los sectores presenten sus ideas”.El gobernante indicó que su compromiso es que el diálogo sea “incluyente”, con la participación de “todos los sectores” del país, “sin importar su posición política, económica y social”.Dijo que uno de los temas que centrará la negociación es “la construcción de un sistema electoral nuevo” y recordó que sobre ese tema han existido propuestas de diferentes partidos en el pasado reciente, pero “algunas no se han tomado en cuenta porque se necesita la mayoría en el Congreso, de 86 votos”.“A veces un partido retira su apoyo y no se logran los 86 votos, pero si esto pasa por una mesa de diálogo, lo que salga de ahí debe aprobarlo el Congreso Nacional”, acotó.“Es muy importante recordar que la propuesta nuestra ha sido clara y definitiva en un aspecto, no podemos renunciar a nuestra obligación como ciudadanos de participar en el diálogo, pero sí reconozco que en el mejor interés de todos está que el gobierno no sea protagonista en primera fila”, recalcó el mandatario.Hernández fue reelegido presidente de Honduras en las elecciones generales del 26 de noviembre, lo que rechaza el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, quien afirma que él fue el ganador, pero que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le hizo “fraude”, por lo que la oposición rechaza participar en el diálogo si es encabezado por Hernández.Almagro pide a Hernández que se acepte un delegado especial de la OEAAnte la crisis política desatada tras los polémicos comicios, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó al Gobierno de Hernández que acepte a un delegado especial del organismo para “conocer la situación de las protestas y respuesta del Estado ante las mismas”.El secretario de la OEA solicitó a Tegucigalpa “facilitar al enviado información sobre la situación en la que hayan fallecido personas y acceso a entrevistarse con sus familiares” y “facilitar la visita del enviado a los locales en que se encuentran personas detenidas a causa de las protestas en curso”, indicó en una misiva del organismo enviada al gobierno hondureño.Almagro se ha mostrado muy crítico con el proceso electoral que la nación centroamericana organizó el 26 de noviembre y ha propuesto una repetición de los comicios ante las sospechas de fraude.La Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras había señalado “la imposibilidad de determinar un ganador de los comicios” por el “cúmulo de irregularidades y deficiencias graves denunciadas, que seguramente han afectado al resultado electoral”.Según las autoridades electorales hondureñas, Hernández ganó los comicios con el 42,95 % de los votos, superando a su rival izquierdista Salvador Nasralla, que alcanzó el 41,42 %.Zelaya no cree que la propuesta de la OEA de repetir los comicios sea honestaPor su parte, el expresidente hondureño Manuel Zelaya dijo que no cree que la propuesta de la OEA sobre celebrar nuevas elecciones en su país sea “honesta y sincera”, al pedir la nulidad de la declaración de los comicios pasados.“No comparto que la salida que está proponiendo la OEA en realidad sea una propuesta honesta y sincera, porque cuando la OEA dice quiero nuevas elecciones está anulando el triunfo de Salvador Nasralla”, señaló Zelaya a periodistas.Almagro, propuso el 17 de este mes una repetición de los comicios en Honduras por las “graves irregularidades y deficiencias denunciadas”.Zelaya señaló que la Alianza de Oposición contra la Dictadura, la cual postuló a Nasralla, que denunció un fraude electoral y el viernes anterior se hizo a un lado de la contienda, ha planteado que “primero tenemos que defender el triunfo de Salvador, no podemos hablar de nuevas elecciones”.El exmandatario estuvo este martes en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para presentar un “recurso de nulidad”, lo que también hizo el día 23 el candidato opositor del Partido Liberal, Luis Zelaya, contra “la reelección y el continuismo ilegal” de Hernández, cuyo plazo vence la medianoche de hoy.Aseguró que Nasralla ganó los comicios “libremente” en “más del 80 % de las actas electorales”, por lo que la Alianza de Oposición continuará “permanente en la lucha no solo porque se reconozca el resultado de las elecciones, sino porque deje el cargo quien lo está usurpando ilegalmente”.“El 27 de enero (próximo) el presidente de la República va a tomar posesión del país de forma irregular e ilegal y el pueblo se va a manifestar fuertemente”, subrayó Zelaya, quien fue derrocado en 2009 cuando intentó establecer una Asamblea Nacional Constituyente para, entre otras reformas, incluir la reelección en la Carta Magna.Señaló que el TSE hondureño “no goza de credibilidad”, y anunció que en los próximos días se reanudarán las movilizaciones en el país contra el “fraude” electoral.Sobre el diálogo convocado por el presidente Hernández, Zelaya dijo que lo rechaza porque “es un monólogo”, ya que solo participan "sus seguidores y amigos", aunque destacó que el país "si necesita un diálogo" pero con la presencia de un mediador "neutral" y "sin interés particular"."Honduras necesita un diálogo nacional, pero nos oponemos al diálogo que ha propuesto el presidente porque en primer lugar él como parte quiere dirigirlo, eso no es un diálogo, es una imposición, no aceptamos que ninguna de las partes dirija el diálogo, tiene que ser alguien neutral", enfatizó.