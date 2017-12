/ Prensa/Águilas : En la temporada regular que está a punto de llegar a su fin para el equipo zuliano, el jardinero central Herlis Rodíguez ha tenido la temporada de fijar topes en la liga en ofensiva y en defensa, sin dudas esta ha sido su campaña de demostrar que está en la ruta para llegar a las mayores.Rodríguez se ganó la titularidad del jardín central del equipo rapaz no solo su gran defensa que siempre ha sido su carta de presentación, este año su ofensiva también ha hablado por él.El mánager Lipso Nava lo ha calificado como el jugador clave dentro del equipo que busca a partir del 2 de Enero revalidar el campeonato obtenido el año pasado"Que el mánager diga eso me motiva a seguir trabajado, sé que este es un deporte colectivo, pero sin duda que eso es bastante bonito? acotó el jardinero nativo de Colón en el estado Táchira.Sus estadísticas ofensivas reflejan topes en todos los departamentos que lo han mantenido este mes de Diciembre entre los diez mejores promedios de la pelota criolla con una novedad este año, los batazos del medio hacia la izquierda los cuales han subido hasta un 20%"Toda mi vida he bateado hacia mi banda (derecha) pero este año he tratado de batear más en conteo, batear un poco más atrás, con un swing más hacia la maceta del bate, pero todo también es mental" acotó el zurdo quien este año finalizó su actuación con los Filis de Filadelfia en triple A.HerramientasEn sus dos primeras campañas con los Tigres (2015-16) y Águilas del Zulia (2016-17) robó solo dos bases, pero esta campaña el número de aciertos se eleva a ocho."Quiero ser un profesional en todos los aspectos de juego y he trabajado mucho con Germine Chirinos (Preparador físico) en la potencia en los primeros pasos ya sea para leer los movimientos de los lanzadores o para salirle a tiempo a un batazo y ganar varios pasos? dijo el tachirense quien ya suma siete asistencias en la pradera central del equipo y se perfila como firme candidato para ganar el guante de oro.La seguridad de Herlis Rodríguez ha provocado que otros jugadores del equipo como José Pirela se acerquen para pedirle consejos."Bueno eso es algo que me sorprende, imagínese un jugador como José Pirela que me pida algún tipo de consejos es todo un honor? concluyó el zurdo quien llegó al equipo zuliano el año pasado desde los Tigres de Aragua.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi