/ Dos personajes de renombre como el expresidente de EEUU, Barack Obama y el miembro de la familia real británica, el príncipe Harry, se encontraron para generar todo un acontecimiento en la opinión pública mundial, luego de una entrevista que sostuvieron este miércoles. El inédito encuentro de 40 minutos constituyó la primera entrevista concedida por Barack Obama desde que dejó la presidencia de Estados Unidos, según el medio británico BBC. Obama contó alguno de los secretos que envuelven a su vida luego que dejó la Casa Blanca, además de revelar sus actuales proyectos y hasta de sus propósitos para el año que viene.A continuación le presentamos un resumen del diálogo realizado por la BBC:1. “Me levanto más tarde” La primer pregunta del príncipe a Obama se basó cómo habían cambiado sus mañanas desde que no estaba en la Casa Blanca.“Me levanto más tarde”, fue lo primero que dijo el exmandatario. “Y es maravilloso poder tener control sobre tu día , de una forma que simplemente no puedes cuando eres presidente” , reconoció.2. “La presidencia da un tipo de satisfacción que es muy difícil de igualar” Obama reconoció que extrañaba algunas cosas de su antiguo puesto, empezando por la ausencia de problemas de tráfico.“Antes era yo el que causaba los problemas de tráfico” , le recordó, en tono de broma, al príncipe Harry. Pero dijo sobre todo extrañar a su equipo de trabajo, así como el trabajo mismo.3. “Michelle y yo no cambiamos fundamentalmente” Lo que pasaba por la cabeza de Obama el día de la toma de posesión de Donald Trump , fue otra de las interrogantes del príncipe: “Lo primero que pasó por mi cabeza, sentado como estaba al lado de Michelle, era lo muy agradecido que estaba de que hubiera sido mi compañera durante todo ese proceso”.Y, según Obama , ambos salieron de la Casa Blanca sintiéndose “intactos”: “Hicimos el trabajo de una forma que preservó nuestra integridad y nos dejó completos, no cambiamos fundamentalmente , y eso generó una sensación satisfactoria”.“Ahora, todo eso se mezclaba con el trabajo que quedó sin hacer, con preocupaciones acerca del rumbo del país . Pero en general había un sentimiento de serenidad, más que lo que me esperaba”.4. “Nuestra suerte fue que no nos volvimos famosos hasta los 40” El exmandatario explicó esta serenidad en parte por el hecho de que la pareja empezó a verse expuesta a la luz de los reflectores relativamente tarde.“Siempre le dije a Michelle, y creo que ella estaba de acuerdo, que nuestra suerte fue que no nos volvimos famosos hasta que ya habíamos cumplido 40 (años)”, dijo.5.”Ahora se siente como si me moviera en cámara lenta” “Una de las cosas de dejar la presidencia fue que me di cuenta que mi vida estaba muy acelerada . De pronto todo se sentía, y todavía se siente, como si se moviera en cámara lenta", sostuvo.Y, como ejemplo, contó que su abogado le había insistido una vez en la necesidad de reunirse con alguien "inmediatamente", pero se sorprendió cuando él le dijo "Ok, mañana"."Él me dijo: ¡No, se necesitan al menos dos semanas!' y yo le tuve que explicar que de donde yo venía 'inmediatamente' significaba que si no se hacía algo en media hora alguien podía morir ", aseveró.6. "La clave es confiar en los jóvenes" El interés por empoderar a los jóvenes , es un elemento en común de los partícipes del encuentro, por lo que el quinto en la línea de sucesión al trono británico le pidió consejos al respecto."Es algo en lo que he estado pensando durante mucho tiempo, porque si piensas en mi campaña en 2007-2008, tenías a este afroamericano, nacido en Hawái, llamado Barack Hussein Obama , que de alguna manera se convirtió en presidente (de EE.UU.). ¿Y cómo pasó?"." Pasó fundamentalmente porque había jóvenes de 20, 23, 25 años que empezaron a visitar comunidades en las que a menudo nunca habían estado, y que creían en la posibilidad de un tipo de política diferente".7. "Uno de los riesgos de internet es terminar viviendo en realidades completamente diferentes" Los problemas como el extremismo y las noticias falsas alimentadas por las redes sociales , fueron tratados en la entrevista por los interlocutores."El reto es cómo encauzamos estas tecnologías de forma que permitan una multiplicidad de voces y una diversidad de opiniones, pero que no conduzca a una balcanización de nuestra sociedad ", declaró.8. "Lo siento, no contestamos ese tipo de respuesta" La conversación concluyó en tono jocoso con un rápido examen de las preferencias del mandatario, que incluyo el eterno debate entre calzoncillos ( briefs ) o pantaloncillos cortos ( boxers )."Lo siento, no contestamos ese tipo de respuesta", dijo Obama , quien sin embargo sí admitió preferir a Michae l Jordan por encima de LeBron James ("Es un tipo de Chicago") y Aretha Franklin por encima de Tina Turner.Entre risas, el expresidente también admitió preferir a Harry por encima de su hermano, el príncipe William (al menos "ahorita mismo"), y la serie de televisión Suits por encima de The Good Wife.