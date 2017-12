Twin Melody estrenan la comunidad Twinnerz, que no es otra cosa que una abundantísima legión de apasionados por el dúo de moda del pop juvenil.Su web wearetwinnerz.com es su punto de encuentro, y a partir de ella unas redes sociales con hasta más 900.000 suscriptores en YouTube –en donde acumulan nada menos que 90 millones de visualizaciones de sus vídeos– y 200.000 en Instagram. Es también el lugar desde el que lanzan los lyric videos de su nueva canción: ’Siempre Eras Tú’ en su versión española y ‘If I Want You’ en en la inglesa, doble versión de un tema con el que proponen divertidos challenges de baile a sus fans. El estreno del nuevo single es todo un acontecimiento para el dúo formado por Paula y Aitana, dos chicas de 19 años de Ordizia (Guipúzcoa) que arrasan en Internet. Muchos de sus clips en IG superan el millón de reproducciones, otro dato que avala al nuevo fenómeno de la Generacion Z, postmillennials que han asomado a la adolescencia desde un uso prácticamente nativo de las redes sociales . Si las características de esta nueva generación consisten en su atracción por la información visual, su familiaridad con los dispositivos digitales y su facilidad para llevar a cabo diversas actividades simultáneamente, Twin Melody son su icono en España. Todo ello forma parte de su día a día y se materializa a través de su comunidad twinnerz, a la que proponen divertidas coreografías urbanas se han convertido en un contenido fundamental. ‘Juju on dat beat’, por ejemplo, acumula más de 30 millones de visualizaciones, en lo que supone un claro triunfo de la naturalidad, el humor y la inmediatez. Twin Melody son divertidas, responsables y trabajadoras, dos chicas de apenas 20 años que desbordan simpatía y vitalidad. Esa ha sido la receta de su explosión como fenómeno televisivo en el País Vasco y digital en el resto de España y fuera de ella, con seguidores procedentes de Latinoamérica, Estados Unidos o Australia. Hablan perfectamente euskera, inglés y francés, dominan el piano y la guitarra, cantan, bailan… Una mezcla perfecta de encanto y talento que hace que quien las conoce se enamore al instante. Precisamente en el País Vasco son una auténtica revolución al convertirse en las protagonistas de la exitosa serie de la ETB Go!Azen, programa que se convirtió en la plataforma de su primera gira: 20 conciertos en teatros con el musical de la serie. Fue el preludio de su firma con Sony Music este mismo año y de tantas sorpresas que tienen reservados a sus seguidores a lo largo de 2018. http://www.wearetwinnerz.com/MediaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi