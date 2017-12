/ Adam Driver no es el típico galán de Hollywood de sonrisa arrebatadora y físico impactante; pero este chico desgarbado de voz profunda está dejando su marca ¡y cómo lo hemos notado! Eso sin contar su sex appeal, el cual se multiplica al vestir de negro y pelear con un sable de luz escarlata en la nueva trilogía de Star Wars . ¿No nos crees? Sigue leyendo?VER Más: Top 5: Chicos malos de la TV que nos enamoraronEs hora de ser sinceras, este chico es sexy. Quizás no puedas decir la razón exacta de su atractivo, pero es indudable. Y por eso enumeramos algunas razones a continuación.Razones por las que Adam Driver es sexy Fuera de lo comúnSu estatura, facciones y orejas hacen que destaquen entre la multitud de actores que figuran en las carteleras cinematográficas. Y, también, tiene un cabello que es la envidia de muchos. ¿Resultado? Simplemente capta tu atención? y la mantiene en cada escena.Pinterest Una voz especialSi bien en las cintas de Star Wars suele aparecer con una máscara, igual podemos escuchar su voz grave, pausada y con ciertas notas de misterio. Esto, en realidad, lo hace imposible de ignorar. Más que dar miedo, hemos pensado que los directores deberían extender sus diálogos.HumildadAntes de dedicarse a la actuación, Adam Driver era miembro de los Marines, uno de los cuerpos de élite de la armada norteamericana; y se alistó luego de los atentados del 11 de septiembre. Después, comenzó a trabajar en proyectos independientes hasta que consiguió uno de los roles principales en la serie de HBO Girls.Pinterest Sin embargo, durante estos años no ha perdido su humildad, y en cada entrevista hace gala de ella. ¡Hasta dio una charla TED!Kylo RenEl papel de Ben Solo"el hijo de los icónicos Han Solo y la princesa Leia" cambió su vida; y aunque cayó al lado oscuro, aceptémoslo? Los chicos malos tienen un encanto que es casi magnético. Por si aún no has visto la película, te adelantamos que hay una escena que te hará fijarte muy de cerca en este actor? Ni siquiera Rey pudo usar la Fuerza para hacerse inmune?Talento y dedicaciónLos críticos, guionistas y directores coinciden en que Adam Driver es uno de esos raros talentos que es capaz de darle vida a los personajes más increíbles; pero también es un chico de buen corazón que suma tiempo y esfuerzo en aportar a los demás. Uno de estos ejemplos es la organización que fundó, la cual se dedica a las artes y se centra en los veteranos.Imágenes: Pinterest / YahooCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi