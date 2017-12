/ Los 44 presos políticos excarcelados el pasado fin de semana no sabrán cuáles son sus restricciones hasta el 8 de enero, afirmó el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero.Los excarcelados fueron ayer al Palacio de Justicia para conocer cuáles son las condiciones de su libertad, pero no hubo despacho.Jhosman Paredes, uno de los presos políticos liberados, privado de libertad desde el 18 de septiembre de 2014 en El Helicoide, escribió en su cuenta de Twitter: "Me encuentro a las afueras del Palacio de Justicia cumpliendo con mi deber de venir a presentarme ante el tribunal que lleva mi causa. Ahora me informan que no hay despacho".Romero indicó que dos abogadas del Foro Penal, que representan a la mitad de los presos políticosliberados, asistieron a la sede de los tribunales. "Pero no hubo audiencia ni despacho. Tampoco te dan acceso al expediente ni la posibilidad de que se presenten", aseguró.Debido a que los tribunales están de vacaciones, "ellos no sabrán cuáles son sus condiciones hasta el 8 de enero", reiteró. Precisó que 7.171 personas de las 12.013 que fueron detenidas por motivospolíticos desde 2014 se mantienen con restricciones a su libertad.Los excarcelados y las abogadas del Foro Penal Mariana Ortega y María Fernanda Torres llegaron al Palacio de Justicia a las 9:00 am. "Cuando ocurren liberaciones, lo normal es ir al siguiente día hábil para presentarse ante el tribunal correspondiente. Como casi todas las boletas de excarcelación llegaron el sábado, todos acudimos ayer al Palacio de Justicia para que los tribunales que estaban a cargo nos informaran sobre las condiciones de los excarcelados", relató Ortega.Dijo que pensaban que iban a habilitar algún despacho. Después de esperar una orden por parte del presidente del Circuito de Tribunales de Caracas, se retiraron sin respuesta. "Ahora intentaremos ir el 8 de enero con todos nuestros representados", afirmó.Ortega, que agregó que muchos de sus representados no son de Caracas, tendrán que quedarse en la capital mientras esperan.Entre los 44 presos políticos que fueron liberados se encuentra Alfredo Ramos, ex alcalde del municipio Iribarren del estado Lara que fue encarcelado el 28 de julio.Otro de los liberados fue Andrea González, una joven hispano-venezolana de 31 años de edad, galardonada este año con el premio Sájarov del Parlamento Europeo, y que pasó dos años y cuatro meses detrás de las rejas. Dijo que su vocación es trabajar con niños en una organización no gubernamental. "Esa es mi intención siempre en la cabeza: tener mi ONG para trabajar con los niños y aquí hace falta. Yo tengo que viajar a España para ver a mi familia, lo que no me gustaría es que me dejen sin la opción de volver a Venezuela ", dijo a la agencia de noticias EFE.La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui y abogada defensora de los derechos humanos, Yajaira Forero, señaló que también liberaron a 12 funcionarios de Polichacao. "Me alegra muchísimo que hayan liberado a personas que han estado privadas de libertad injustamente, sobre todo por razones políticas y que nunca debieron estar presas", dijo.Añadió que esperan la excarcelación del resto, "especialmente de los que llevan 15 años como los policías metropolitanos".De los presos políticos que dejó el gobierno de Chávez todavía quedan los Guevara, Iván Simonovis en casa por cárcel, Raúl Baduel –liberado y encarcelado una vez más– y Víctor García, de acuerdo con el director del Foro Penal.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi