/ La famosa cantante colombiana está atravesando uno de los momentos más críticos en su carrera musical. La interprete de “pies descalzos” , está de reposo por tener una grave afección en sus cuerdas vocales; por lo que se vio obligada a retirarse de los escenarios por un momento indefinido.Sin embargo, la misma artista lanzó un comunicado explicando los pormenores de su estado se salud, donde también aseguró que solo podrá retomar su gira El Dorado en Europa, Estados Unidos"y con fechas definitivas en Latinoamérica" hasta junio de 2018.En publicación, la cantante además agradeció a sus seguidores por lo comprensivos que han sido desde que se enteraron que ella había suspendido sus conciertos por problemas de salud: un hemorragia en sus cuerdas vocales."Les escribo una vez más para agradecerles todo el amor y apoyo incondicional que me han ofrecido en estas últimas semana, haciéndome sentir que mi voz tiene un verdadero propósito, y que no es solo mía sino de todos ustedes? , indicó Shakira.A post shared by Shakira (@shakira) on Dec 27, 2017 at 6:16am PSTAsimismo, la artista colombiana agregó algunas frases sobre cómo se ha sentido desde que se enteró que estaba enferma y, además, les hizo una promesa a sus seguidores, especialmente, a los que van a asistir a los"shows? cuando retome su gira a mediados del otro año, época en la que espera estar en perfectas condiciones de salud, tras someterse a una cirugía."He vivido momento en los que sus oraciones y mensajes de ánimo, junto con el apoyo de mi familia, han sido lo único que me mantuvo con ánimos [?] Siento por todos aquellos que planificaron con tiempo el poder asistir a estos conciertos [aplazados] y les agradezco hacer sido pacientes mientras tomábamos las decisiones necesarias para determinar el mejor plan de acción junto a mis médicos [?] Prometo darles todo de mí desde el primer minuto en que me suba al escenario, y estoy contando desde ya los días hasta mi primer concierto de esta gira donde espero verlos y fundirme en un gran abrazo con ustedes", aseveró.Este es el comunicado completo de Shakira; fue compartió en inglés y español, en su cuenta de Instagram, este miércoles.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi