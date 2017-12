/ Kate del Castillo , actriz de la serie"Ingobernable?, fue víctima de los hacker s el 21 de diciembre, a días de que también se filtraran imágenes íntimas de la conductora Montserrat Oliver y su pareja.…son fotos que yo de loca me tomo."Esas fotos no salieron de mi celular, no se las mandé a nadie, son fotos que yo de loca me tomo; no son para compartir. Es un robo. La mujer es la víctima. Nada nuevo?, dijo la mexicana a la revista Quién.MIAMI BEACH, FLORIDA – MARCH 15: Kate del Castillo is seen during arrivals at the viewing of Netflix new series Ingobernable on March 15, 2017 in Miami Beach, Florida . *** Please Use Credit from Credit Field ***(Sipa via AP Images) LEER MÁS: Mira las fotos aquí que le hackearon a Kate del CastilloLa también empresaria, aseguró que las autoridades de Estados Unidos ya están investigando el ataque online y reveló que hace unas semanas la contactaron para amenazarla con publicar las fotos si no pagaba una gran suma de dinero, cantidad que no especificó, aunque"no le hice caso"Durante los últimos dos años a la artista la han relacionado sentimentalmente con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera,"El Chapo?, ha sido investigada por la justicia mexicana y estadounidense y se ha visto con la limitación de no poder viajar al país que la vio nacer, tras miedo de represarías.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi