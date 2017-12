VENEZUELA: Richard Blanco a la MUD: "No se puede ser blandengue, aquí no hay vacaciones"

El diputado de la Asamblea Nacional, Richard Blanco, dijo este miércoles que, dada la crisis actual que atraviesa el país, la dirigencia opositora no puede tomarse vacaciones, e hizo un llamado a retomar el camino del 16 de Julio que, a su juicio, se abandonó.?Aquí no se puede ser blandengue, aquí no hay vacaciones, no hay permiso para buscar el confort político de ningún dirigente?, aseveró Blanco, a la vez que llamó a la Mesa de la Unidad Democrática a tomar medidas para dar respuesta a los venezolanos.?Esta es hora para que nosotros todos los días estemos reunidos en una gran sala situacional donde nosotros podamos darle respuestas a los venezolano (?) buscar estrategias distintas?, expresó.El presidente de la fracción parlamentaria 16 de Julio reiteró su desacuerdo con el diálogo entre la oposición y el gobierno, señalando que antes de considerar esta vía debe estar garantizada la alimentación y seguridad de los venezolanos.?Mis queridos hermanos de la Unidad Democrática ustedes saben muy que lo primero que necesitamos nosotros para ir a un dialogo es que haya"papa?, que haya bolívares en el bolsillo? manifestó.?No vayan a ningún dialogo hasta que no suelten a todos y cada uno de los presos políticos?, exhortó Blanco, alegando que"no hay que agradecer la liberación de las 80 personas?"decisión tomada por la Comisión de la Verdad de la ANC- pues la considera una forma de reiterar el poderío del órgano constituyente.Eliminación de las alcaldías de Caracas y Alto Apure es"inconstitucional?Blanco aseguró que la decisión de eliminar tanto la alcaldía metropolitana de Caracas, como la del Alto Apure, tomada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es un acto"inconstitucional? que"debe ser sancionado"Adelantó que el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, se dirigirá este miércoles a la Organización Internacional del Trabajo para denunciar la situación de los más de 6 mil trabajadores que quedaron sin empleo tras la decisión de la ANC.?Son más de 6 mil trabajadores que se quedaron desempleados, sin aguinaldos (?) el sindicato de la Alcaldía Metropolitana fueron ayer a la vicepresidencia a solicitar su sueldo y su aguinaldo (?) seguirán realizando protestas para pedir se les pague?, detalló.