El pasado sábado 23 de diciembre fue asesinado, Morrins Enrique González González, de 27 años de edad, frente a la estación del Metro La Bandera (Caracas). Fuentes familiares aseguran que se trató de un homicidio por robo. Según esta versión, la víctima fue abordada por dos hombres alrededor de las 8:00 de la noche y uno de ellos lo apuñaló en el pecho, aparentemente para despojarlo de su mercancía, puesto que laboraba como vendedor en un puesto de chuchería en la zona.Indicaron que González fue trasladado a un centro asistencial cercano por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pero no lo pudieron atender y lo remitieron al Hospital Pérez Carreño, sitio al cual no pudo llegar con vida porque murió durante el traslado.Parientes presumen que fue asaltado también por funcionarios de la PNB, sin embargo no precisaron mayores detalles al respecto. Su padre, Luis velazquez, detalló el occiso era oriundo de Punto Fijo (Falcón) y no tenía residencia fija en Caracas, por lo que dormía en hoteles cercanos a su lugar de trabajo.