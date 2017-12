/ La cantante de origen colombiano, Shakira, informó a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter que no será hasta junio d e2018 cuando volverá a pisar los escenarios con su gira El Dorado, luego de haberla suspendido por sufrir una fuerte hemorragia en sus cuerdas vocales. La intérprete de Me enamoré afirmó que si bien esperaba retomar su carrera profesional a mediados de enero, la recuperación de su lesión tomará más tiempo del que tenía pensado. Sin embargo, prometió darlo todo en su anhelado regreso a al escena musical.También puede leer: La fuerte razón por la que Shakira canceló definitivamente su gira“ Les escribo una vez más para agradecerles todo el amor y apoyo que me han ofrecido… He tenido que aceptar la realidad de que esta es una lesión que simplemente requiere de más tiempo y cuidado para sanar… siento por todos aquellos que planificaron con tiempo el poder asistir a estos conciertos… prometo darles todo de mí desde el primer minuto “, expresó la pareja del futbolista Gerard Piqué en su publicación.Además de agradecerle a sus seguidores por no dejar sola ante la difícil situación que enfrenta, la barranquillera anunció que el próximo año estará presentándose en Europa, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.Captura de pantallapic.twitter.com/WhuAZOQKAK— Shakira (@shakira) December 27, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi