/ Entre golosinas, trampolines, payasitas y San Nicolas, la líder opositora deltana, Larissa González le brindó a los niños momentos de alegría y diversión en esta Navidad.La diputada a la Asamblea Nacional y Secretaria General por Acción Democrática en la entidad, lució contenta al lado de los niños que asistieron a la activa que se denominó “Larissa le da una mano a Santa”, donde se les obsequió a más de quinientos niños, kit escolares para que los menores puedan asistir a la escuela en este venido año 2018.Al mismo tiempo se les ofreció servicio de chequeo de odontología infantil y peluquería para colaborar con los gastos de algunos padres. González recalcó que aunque Venezuela viva tiempos de crisis y desesperanza no se puede permitir que los más pequeños pierdan las tradiciones decembrinas. “Aunque en muchos hogares el Niño Jesús no se hizo presente con obsequios materiales, llegó con bendiciones y unión familiar que es lo más importante”.Para la parlamentaria el objetivo de la actividad fue colaborar con las familias deltanas que en estos momentos no cuentan con la posibilidad de regalarle a sus hijos un rato de diversión. “Cuando veo a un niño sonriendo, eso me llega al alma, me reconforta e impulsa a continuar trabajando por un futuro digno para ellos”.Larissa González instó a todas las familias a continuar esforzándose cada vez más por sacar a sus hijos adelante y a contribuir para que Venezuela salga pronto del abismo en el que se encuentra, a su juicio “solo unidos podremos lograrlo”.Nota de Prensa SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi