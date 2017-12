/ El papa Francisco alertó este miércoles de la"desnaturalización? de la Navidad en la sociedad en base a"un falso respeto? hacia quien no es cristiano, durante la tradicional audiencia general que mantiene con los fieles cada miércoles.?En nuestros días, estamos asistiendo a una especie de"desnaturalización? de la Navidad. En nombre de un falso respeto ante quien no es cristiano, muchas veces se esconde la voluntad de marginar la fe, eliminando todo tipo de referencia al nacimiento de Jesús?, dijo en su saludo a los peregrinos de lengua hispana.En este sentido, recordó que es Cristo quien"da sentido a todo lo que celebramos"?Sin Jesús no hay Navidad. Y si en el centro está Él, entonces todo su alrededor, las luces, los sonidos, las múltiples tradiciones locales, también las comidas típicas, todo contribuye a crear la atmósfera de la fiesta?, subrayó en su catequesis.El Papa advirtió que"la verdadera luz? es la que representa Cristo y, en este sentido, aseveró que"actualmente se da el hecho de que a menudo la humanidad prefiere la oscuridad pues sabe que la luz desvelaría acciones y pensamientos que causarían sonrojo y remordimientos"En la audiencia, celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano, Francisco se dirigió a los fieles españoles y latinoamericanos y les instó a"abrir la mente y el corazón? ante"los demás, especialmente para los necesitados de atención y de ternura"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi