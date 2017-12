Rihanna es una estrella y empresaria muy ocupada, sin embargo, siempre consigue el tiempo y la manera perfecta de mantenerse en contacto con sus seguidores. Así lo ha demostrado en repetidas ocasiones en las que ha respondido a los comentarios de sus fans, sobre todo cuando se trata de su línea de cosméticos Fenty Beauty.XPRESS CE >>Rihanna ya tiene su propia calle en BarbadosLa intérprete de Work ya le ha respondido a quienes le preguntaron por qué no contrató a modelos transgénero para su campaña y a aquellos que han querido saber si sus productos son probados en animales. Pero más recientemente le contestó a un grosero troll que sugirió que ella parecía estar drogada en una imagen promocional de su nuevo labial.Todo empezó luego que Riri publicara una imagen de ella usando su nuevo labial llamado PMS [las siglas de Síndrome Pre Menstrual en inglés]. Según reporta Teeen Vogue , un usuario de Instagram le dijo, “Te ves más drogada que la mi**da”.Un minuto después, y de manera magistral, Rihanna le respondió, “o con PMS”.shade: PMS comin at ya next Tuesday!! Dec 26. #MATTEMOISELLE @fentybeautyA post shared by badgalriri (@badgalriri) on Dec 18, 2017 at 11:18am PSTFuente: eonlineCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi