/ El constitucionalista Juan Manuel Rafalli, miembro del equipo de asesores técnicos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), aseguró este miércoles que la institucionalidad y garantías electorales sigue siendo el foco de la discordia entre la oposición y el Gobierno nacional, a pesar de las dos reuniones que sostuvieron durante diciembre en República Dominicana y las recientes liberaciones de presos políticos."Para el gobierno liberar a los presos políticos y abrir un canal humanitario no tiene tanto peso como aceptar los cambios que exige la oposición en el Consejo Nacional Electorla (CNE). El gobierno no está dispuesto a ceder en nada que amenace su estabilidad en el poder" , argumentó en una entrevista reseñada por el diario El Nacional .Explicó que las "denuncias sobre irregularidades y fraude", en las últimas contiendas electorales celebradas en Venezuela ( Constituyente, regionales y municipales), fueron bastante puntuales y en cualquier otro país de la región se aplicarían correctivos. Sin embargo, a su juicio, el Ejecutivo no se muestra dispuesto a ello."Hay declaraciones altisonantes de representantes del gobierno que niegan la posibilidad de cambios comiciales", agregó Rafalli, en alusión a la declaraciones del constituyente Diosdado Cabello, quien aseguró que las condiciones electorales se mantendráN de cara a las elecciones presidenciales del 2018.Por último, condenó la eliminación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Un hecho que afirmó representa una violación clara de la Constitución al derogar su artículo 18.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi