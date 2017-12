La medallista olímpica Yulimar Rojas, recordó sus orígenes a través de su cuenta en la red social Instagram donde escribió un fragmento de la canción Mi Ranchito del grupo de gaitas Cardenales del Éxito."Yo vengo de la pobreza de donde la vida es dura de un ranchito sin pintura donde existe la humildad, allí donde anhelé y deseé tener una vivienda digna allí empezó todo, en mi rancho está la razón de mi existencia una historia una vivencia y ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia", publicó la campeona mundial en dicha plataforma digital.Por último, en su publicación agregó un mensaje: "nunca te rindas, lucha por tus sueños, no pares, no desistas, no te rindas y nunca permitas que destruyan tus deseos y objetivos, aférrate a ellos y llegarás muy lejos".Rojas, vale acotar, es una atleta venezolana, campeona mundial en pista cubierta y al aire libre en la especialidad de triple salto, y múltiples veces medallista panamericana. Ha competido en salto alto, salto largo y triple salto, con récords personales de 1.87, 6.57, y 15.02 metros respectivamente, siendo estos los dos últimos récords nacionales en Venezuela (LaIguana.TV)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi