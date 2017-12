/ Pese a que otros estados han sido afectados por la distribución de combustible para vehículos, en la ciudad de Coro la situación transcurre con total normalidad al recibir los despachos con 24 y 30 horas de intermitencia.La gasolina de 91 y 95 octanos se despacha en la mayoría de las estaciones de servicio, aunque se celebraron los días festivos de Navidad y, para esta semana, los de Año Nuevo.Así lo manifestaron los encargados de las gasolineras, quienes afirmaron que gracias a Dios el suministro para la ciudad ha sido regular y constante, lo que les permitió mantener las capacidades de reserva en su máxima expresión, las cuales pueden llegar a resguardar hasta 37.000 litros en cada gasolinera.La secretaria de la estación de servicio Manaure, ubicada en el sector Los Tres Platos, Ana Ramos, afirmó que el domingo 24 de diciembre fue el último despacho y para ayer esperaban el correspondiente arribo de esta semana.?Hasta los momentos, no hemos presentado ninguna falla como en otros estados, nosotros estamos operativos y con los pedidos realizados para mantener el servicio durante los próximos días, porque para nosotros no hay distingo de días feriados?, expresó.Entre tanto, el encargado de la bomba Sabana Larga, Héctor Fuguett, comentó que hasta ayer se reanudaba el suministro de combustible por parte de Petróleo s de Venezuela , Sociedad Anónima, luego del asueto de Navidad; sin embargo, indicó que él había realizado su pedido para ser surtido y recompensar lo utilizado durante el fin de semana.?Sé de gasolineras que no han sido atendidas, pero en esta el despacho se ha cumplido hasta los momentos y esperemos que sea así, pues esta bomba es clave para los temporadistas que se movilizan para Punto Fijo y Maracaibo, principalmente?, alegó.Por este motivo, los choferes cuentan con estaciones de servicio preparadas, dotadas del combustible necesario para abastecer los vehículos si desean tomar los primeros días del año para vacacionar.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi