El catnip o hierba gatera es una planta ideal para los gatos que sufren de estrés o estén muy aburridos. Esto se debe a que su efecto los cambia pero, ¿es peligrosa para las mascotas?Nepeta cataria es el nombre científico con el que se conoce a esta planta, aunque coloquialmente se le llama hierba gatera, albahaca de gatos o meta gatuna. Contiene muchas flores de colores lavando o amarillo, y crece en Europa y Asia occidental.Anteriormente era utilizado en el Imperio Romano como una fármaco para las personas que sufrían de ansiedad, fiebre, problemas estomacales o alteraciones del intestino.La planta desprende un olor fuerte de menta , la cual atrae a los gatos. Esto se debe a que causa un efecto embriagador a cada dos gatos generando que se comporten más juguetones de lo normal.Los componentes de esta hierba son: esteroles, ácidos, taninos volátiles y aceites. Además contiene sustancias químicas como el ácido nepetálico, el limoneno, el geraniol, la citronela, el ácido valeriánico y la nepetalactona.¿El Catnip puede ser peligroso para los gatos? No, es una planta completamente natural que no causa ningún daño a los animales . Sin embargo, sí se corre el riesgo de adicción por lo que es aconsejable no utilizarla con mucha frecuencia.El catnip contiene efectos narcóticos y excitantes, los cuales llegan a experimentarlos cuando la lamen, comen o se frotan en las hojas. Esto se debe a que la planta tiene un aceite volátil en su composición llamado nepetalactona.Cuando el gato se acerca a la planta logra un efecto que dura entre 10 a 30 minutos , esto es parecido a una alegría agresiva o una euforia incontrolable. El comportamiento en cada animal puede ser diferente algunos pueden jugar excesivamente, otros pueden cazar objetos que no existan mientras que otros pueden volverse agresivos con otras mascotas a su alrededor.Los expertos aseguran que el efecto del catnip en los gatos es parecido a lo que la marihuana le hace a las personas. Así que cuando el gato se expone a una gran cantidad de esta planta puede lograr tener un efecto comparado al LSD.No presenta ningún riesgo para el felino, siempre y cuando no abusemos de ellaSin embargo, no a todos los felinos les atrae esta planta. Se cree que solo ocurre entre el 70 al 80% de los gatos. Aquellos que tienen menos de 6 meses no logran sentir los efectos de la planta.¿Cómo se adquiere? Este tipo de producto se encuentra en cualquier tienda especializadas en mascotas. Se pueden encontrar en semillas, plantas, en spray, en snacks o en juguetes.Su efecto también puede servir como un método de entrenamiento. Si tu mascota araña los muebles con frecuencia, solo se deberá comprar un rascador y aplicar el catnip en él, esto lo hará más atractivo para el gato.