Vecinos del barrio Bolívar de Petare cerraron la vía del Distribuidor Metropolitano por la falta de cajas CLAP, pernil, juguetes y agua.Una ciudadana le aseguró a VPI que tienen 3 meses sin recibir el servicio de agua potable.Otra manifestante explicó que le enviaron una carta al gobernador y a VTV para hacer una denuncia formal y no recibieron respuesta."El gobernador y el alcalde para ir a nuestra comunidad a pedir votos están mandados a hacer, pero para solucionar problemas no aparece?, manifestó.Ciudadanos del barrio Bolívar de Petare denuncian que tienen 3 meses sin agua, full basura y no les llegan las cajas clap. #27Dic pic.twitter.com/eVnKggiK4M— Eleonor OC (@eleoviedoc) December 27, 2017 Venezuela Habitantes de barrio Bolívar protestan por falta de agua en Petare, #EnVIVO por: https://t.co/Y8MFuIDS9E pic.twitter.com/hO2Ee0RRGT— VIVOplayNews (@vivoplaynews) December 27, 2017