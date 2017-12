/ Lewis Hamilton, campeón vigente de la Fórmula Uno se disculpó el martes tras publicar en internet un video en que se le escucha cuando le grita a su sobrino por ponerse un vestido de princesaEl piloto británico borró el video y emitió una serie de tuits en los que ofrece disculpas, tras enfrentar una ola de críticas por cuestionar la expresión de género del niño."Amo que mi sobrino se sienta libre de expresarse a sí mismo, y todos deberíamos sentirnos igual", escribió en su disculpa Hamilton, cuatro veces monarca de la F1. "Siempre he apoyado el hecho de que cualquiera viva su vida como lo desee, y espero que me puedan perdonar por este error de criterio".En el video se escucha a Hamilton cuando le pregunta a su sobrino por qué recibió un vestido rosa y morado en la Navidad."íLos niños no usan vestidos de princesas!", exclama Hamilton, quien antes se dice "muy triste" por haber visto al niño con el vestido.PANORAMACon Información deSíguenos en Twitter @entornoi