El Ministerio de Exteriores de Brasil ha respondido de forma simétrica a la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) venezolana, que este sábado declaró 'persona non grata' al embajador brasileño Ruy Pereira.El encargado de negocios de la Embajada venezolana, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, deberá abandonar Brasil en un plazo aún no determinado. Maldonado ha sido responsable de la misión diplomática venezolana en Brasil desde que el presidente Nicolás Maduro retiró en mayo de 2016 a su embajador, Alberto Efraín Castellar Padilla.La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, explicó este sábado que la ANC mantendrá su decisión hasta que Brasil restablezca el hilo constitucional que rompió al destituir a la anterior presidenta, Dilma Rousseff. Venezuela declara 'persona non grata' al encargado de negocios de CanadáJunto con el jefe de la misión diplomática brasileña, la ANC declaró el pasado sábado 'persona non grata' al encargado de negocios de Canadá, Craig Kowalik, por su "permanente, insistente y grosera intromisión en los asuntos internos de Venezuela ".En respuesta, Canadá anunció este lunes la expulsión del embajador venezolano, Wilmer Barrientos Fernández, y al encargado de negocios de la Embajada de Venezuela , Ángel Herrera.