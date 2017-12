La liberación de los presos políticos es un paso que mejora el ambiente para la próxima ronda de enero en República Dominicana. Hasta los mediadores están sorprendidos con el número de liberaciones. Todo parece indicar que llegó la hora del sentido común. Una fuente diplomática afirma a ALnavío que esta vez gobierno y oposición se tomaron el diálogo en serio.Un detalle abre la puerta a la conjetura de que esta vez el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana se tomaron en serio esta ronda de negociaciones que entrará en nueva fase en la segunda semana de enero en República Dominicana. El simple detalle de que la información no se ha filtrado. Que los aspectos cruciales son de manejo exclusivo del grupo de negociadores, los cancilleres que acompañan el proceso, y los mediadores del mismo, el presidente Danilo Medina y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.En otras ocasiones, no había manera de contener la fuga de información, lo cual ya indicaba que el ánimo estaba más del lado de que el diálogo no condujera a ninguna parte, que entrara en un callejón sin salida, que fracasara, pues. Como en efecto pasó hace un año y como en efecto ocurrió a finales de julio de 2017.Lee más: Rafalli: "Gobierno no está dispuesto a ceder nada que amenace su poder" A raíz de la posición de ambas partes - un gobierno incapaz de enfrentar la crisis y una oposición que solo acumula derrotas- resultaba urgente y necesario imponerle otro ritmo y otra naturaleza. “No se ha filtrado el acuerdo porque va en serio la negociación”, afirma a ALnavío una fuente diplomática vinculada a las negociaciones. “Nunca como ahora el Gobierno y la oposición se han tomado en serio el acuerdo”, insiste la fuente, y pone el énfasis en la palabra ‘acuerdo’ como si este ya fuera un hecho sino cumplido al menos en estado de maduración, muy avanzado.Otros aspectos marcan la diferencia respecto a las jornadas anteriores celebradas en Caracas. Primero, las reuniones exploratorias para sentar las bases, la dinámica. Segundo, que de parte de la oposición estén participando los partidos más importantes. En esta oportunidad, hasta con una comisión de asesores se rodeó la oposición que, por cierto, tampoco ha filtrado información de los avances.No ha habido secretismo en los puntos que se negocian: las condiciones para las presidenciales de 2018, el canal humanitario para asegurar el abastecimiento de medicinas y alimentos, la liberación de presos políticos y el restablecimiento de los poderes a la Asamblea Nacional. El secreto estriba en que el documento Zapatero no se ha filtrado. Ni tampoco detalles de cómo se avanza, en cómo se ha ido perfilando el acuerdo. Cómo, cuando la discusión entra en terreno farragoso, Zapatero llama la atención, apela a la minuta anterior y señala que ya ese punto, por ejemplo, estaba acordado, y entonces, la dinámica vuelve a enfilarse.Lee más: Asesores del diálogo: "Debemos insistir en que Venezuela no puede esperar" Más información en ALnavio .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi