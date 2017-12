/ La fantástica serie del Daredevil “el hombre sin miedo” , es una de las más exitosas de la plataforma streaming de Netflix . Con la tercera temporada a la vuelta de la esquina; muchos fanáticos se preguntan cuales serán los acontecimientos más relevantes que se podrán apreciar en toda la esperada temporada.Para responder a estas preguntas, uno de los actores principales del elenco ha dado un pequeño adelanto sobre ta tercera temporada. Vincent D’Onofrio quien interpreta a Wilson Fisk (Kingpin) , enemigo principal de Matt Murdock en la primera temporada, reveló que su personaje estará de regreso.Wilson Fisk en la segunda temporada con Frank Castle (The Punisher) D’Onofrio, al que volvimos a ver como en la segunda temporada -encarcelado-, ha hablado con Collider sobre el regreso de Kingpin en los nuevos episodios, señalando que veremos a un personaje muy diferente“Es difícil superar la primera temporada, con los guiones de Steven DeKnight, pero Erik Oleson [el nuevo showrunner] es un guionista muy bueno. He rodado algunas escenas realmente fantásticas hasta ahora. Es diferente, pero es muy Fisk. Todavía es muy emocional. El personaje está evolucionando. Su historia completa está basada en emociones, así que lo llevaremos más allá.”El actor no puede hablar demasiado sobre la nueva temporada de la serie de Marvel y Netflix y de cómo la cárcel ha cambiado a Kingpin, pero sí puede dar algunas pistas:“Hay nuevos enfoques y nuevos objetivos [para el personaje]. Eso es todo lo que puedo decir. […] Sólo puedo decir que estamos haciendo cosas que simplemente van a deslumbrar a los fans. Creo que van a estar muy felices”Netflix todavía tiene que anunciar fecha de estreno para la tercera temporada de Daredevil , aunque tendrá lugar en 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi