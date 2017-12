/ El diputado por la fracción 16 de Julio, Richard Blanco, tildó de inconstitucional la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de eliminar la Alcaldía Metropolitana de Caracas y la del Alto Apure, ya que a su juicio, la institución electa el 30 de julio es ilegítima de origen y por lo tanto todas sus decisiones son írritas. Además llamó a la oposición a reunirse a diario para "crear estrategias"."Esas decisiones tienen que ser desconocidas (…) Haber eliminado nada más y nada menos que una Alcaldía Metropolitana como la de Caracas y como la del Alto Apure tiene que ser sancionado en cualquier momento y ellos saben que es así", dijo.Desde Primera Página por Globovisión también indicó que "los líderes de la oposición tenemos que hacer honor a la palabra, nosotros desde el Parlamento levantamos las dos manos para decir que la ANC es inconstitucional y fraudulenta, independientemente de que estén funcionando y tomando decisiones"."Como jefe de la fracción 16 de Julio me comprometo a hacer las denuncias respectivas, algo que ya estamos haciendo a nivel internacional (…) Hace unos instantes hablé con el alcalde legítimo de Caracas, Antonio Ledezma, quien hoy se va a dirigir a la Organización Internacional del Trabajo para hacer esta respectiva denuncia. Son más 6 mil trabajadores que se quedaron sin sueldo, sin aguinaldo y sin niño Jesús", informó.¿La oposición tomó vacaciones?A la pregunta insistió en que "esta es hora para que todos los días estemos reunidos en una gran sala situacional para nosotros poder darle respuesta al venezolano. No se trata solamente hace las denuncias, tenemos que buscar estrategias distintas"."Aquí no se puede ser blandengue, aquí hay que ser de una sola posición y punto, aquí no hay vacaciones, aquí no hay permisos para disfrutar ni buscar el confort político", sostuvo.Sobre el diálogo reiteró que "cuando tu vas a República Dominicana el 26 de mayo del año pasado, que te dicen que van a soltar a los presos políticos, que le van a dar papa a la gente, que le van a dar medicina (…) y tú ves que sale el señor Diosdado Cabello diciendo que aquí lo que hay es una ‘emergencia imaginaria’, se torna evidente lo que va a ocurrir"."Lo primero que necesitamos nosotros para ir a un diálogo es que haya papa, que haya bolívares en el bolsillo (…) no vayan para ningún sitio hasta tanto no suelten a todos y cada uno de los presos políticos", reiteró.Y así continuó: "¿Hay que agradecerles que soltaron a algunos presos políticos?, yo estuve preso (…) lo que quiso hacer la ANC es decir que es una institución toda poderosa".Para cerrar apuntó que en Venezuela "pasamos las 23 mil muertes violentas este año, eso es gravísimo".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi