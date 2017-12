/ Otra vez la Plaza del Congreso se convirtió en el escenario de las protestas y reclamos contra la reforma previsional, que el martes pasado fue aprobada en medio de manifestaciones masivas de repudio, pero esta vez de manera distinta. Los pequeños productores de verduras convocaron a un nuevo "verdurazo", la forma habitual con la que manifiestan los reclamos del sector, pero esta vez por los jubilados, para entregarles de manera gratuita 20 mil kilos de verdura para "ayudarlos a pasar fin de año". "El Gobierno reduce las retenciones a los empresarios de la soja mientras ajusta a los jubilados", se quejaron los productores que convocaron a la protesta.Para el sector de la agricultura familiar este fin de año llegó con malas noticias "para los de abajo". Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra criticaron que al aprobado ajuste de las jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo se suma la reducción de las retenciones a la exportación de la soja, un beneficio para las economías concentradas mientras se agrava la crisis de los pequeños productores. "El Gobierno pactó con el agronegocio una reducción del 6 por ciento en las retenciones para el 2018, lo que equivale a más de 1.000 millones de dólares menos de recaudación para el Estado. Una transferencia directa para las economías más concentradas en detrimento del sector de la agricultura familiar", criticaron."No hay que esperar que te toquen el bolsillo para hacer un acto de solidaridad. El Gobierno avanza contra uno de los sectores más desprotegidos y más vulnerables de la sociedad, como son los jubilados, y nosotros vamos a estar ahí porque creemos en la solidaridad", le dijo a Página/12 Nahuel Levaggi, uno de los representantes de los pequeños productores. Hacía un rato, su voz resonaba por el altavoz: "todavía queda bastante lechuga, demos más lechuga por abuelo".Sobre las mesas repletas de lechuga, acelga, rúcula, zapallitos y morrones, un cartel recordaba los reclamos históricos, y no tanto, con los que vienen insistiendo los productores desde que empezaron con los verdurazos: "Acceso a la tierra. Precio sostén. Qué vuelva el monotributo social". "Se les quita a los jubilados, no hay políticas públicas para los pequeños productores pero por otro lados se les entrega más dinero a los que más tienen con la quita de retenciones… es el reino del revés", agregó el dirigente, que volvió a remarcar que desde el Ministerio de Agroindustria ni siquiera los reciben. "Nos mandan a hablar a desarrollo social porque dicen que Agroindustria no es lugar para discutir esas cosas", se quejó Levaggi.En cada verdurazo -el método de protesta que ya se volvió frecuente entre los pequeños productores, que llevan a las plazas su cosecha para entregarla gratis y visibilizar sus reclamos- las familias que abastasen el mercado interno denuncian la dura realidad que atraviesa el sector. Sin acceso a la tierra, entre alquileres cada vez más altos y costos de producción a precio dólar, los productores sólo reciben centavos del precio final que paga el consumidor en la verdulería por cada kilo de mercadería."Aumentan los costos de producción, abren las importaciones generando una competencia desleal con nuestros productos, se paralizan las políticas públicas para el sector como la inscripción al Renaf y Monotributo Social Agropecuario, aumentan sistemáticamente los alquileres y no brindan ninguna respuesta a las contingencias climáticas que atravesamos en estos años" se quejaron desde la UTT, que además aclararon que desde que empezaron con los verdurazos, a principios de 2017, el Gobierno nunca atendió sus reclamos ni fueron tenidos en cuenta los proyectos de ley que plantean la posibilidad de micro créditos para acceder a la tierra.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi