/ Llegó el último mes del año y con ello comenzamos a recordar los momentos que se quedarán en nuestra memoria porque provocaron algo en nosotros. Lo cierto es que hubo momentos difíciles, pero las risas tampoco faltaron. Así recordaremos el 2017:EneroSe llevó acabo la edición 65 de Miss Universo e Iris Mittenaere (Miss Francia) ganó la corona; pero antes de revelar los resultados, Pia Wurtzbach (Miss Filipinas) apareció en el escenario para jugarle una broma al presentador Steve Harvey y entregarle unos lentes, para evitar errores al momento de anunciar a la ganadora, como ocurrió en 2016.FebreroEl error cometido en los premios Oscar será una de los más recordados. Al momento de premiar la categoría a Mejor Película hubo un error en los resultados; ya que los presentadores en un inicio se le dieron a La La Land, para segundos después rectificar y mencionar que era Moonlight la ganadora. Los usuarios de internet tuvieron material para generar contenidos como este:MarzoEn los primeros días de marzo, mientras el profesor Robert E. Kelly era entrevistado por la BBC sobre la situación en países asiáticos, su hija Marion, de cuatros años, interrumpió la conversación al entrar bailando a su estudio y convirtiéndose en ese momento, en el fenómeno más comentado en las redes sociales AbrilDurante este mes se festeja el Día de la Tierra y en 2017 coincidió con que 500 ciudades alrededor del mundo destacaran la importancia de la investigación científica, sí, hubo una marcha por la ciencia. Y de acuerdo con Carl Sagan, el desarrollo científico nos ha permitido encontrar grandes soluciones para la humanidad.En el año también tuvimos tiempo de reflexionar sobre el planeta en el que habitamos.MayoEn 2017 nos despedimos del actor británico Roger Moore, quien fuera conocido por interpretar a Bond James Bond. Aquí sus mejores momentos:JunioA mitad de año, el Fidget Spinner cobró relevancia entre personas de todas las edades ¿Qué tiene de especial? No mucho, es un juguete antiestrés, que puede estar fabricado de plástico u otros materiales y lo pones a girar entre tus dedos. Sí es tan simple como suena:JulioEl mundo fue testigo de cómo el tenista suizo, Roger Federer, ganó el torneo de Wimbledon? por octava ocasión. Un año de ausencia no le impidió volver a brillar en la cancha de tenis.AgostoLa temporada siete de Game of Thrones finalizó durante este mes y quienes son entusiastas de la serie tendrán que esperar hasta 2019 para saber si serán los Stark, Lannister o Targaryen, quienes gobiernen los siete reinos. El último episodio se colocó en las primeras posiciones dentro de las tendencias mundiales.SeptiembreEl dueño de la casa de las conejitas falleció en septiembre 27. Hugh Hefner se despidió a los 91 años, entre bellas mujer es.OctubreUno de los programas más esperados estrenó su segunda temporada, Stranger Things volvió a conmover a su audiencia, así como a los habitantes de Hawkins, Indiana, lugar donde se desarrolla la historia de Will y sus amigos.NoviembreEn la música también hubo pérdidas, Malcom Young una leyenda del rock, guitarrista de AC/DC falleció a los 64 años de edad. Su familia y amigos cercanos lo despidieron en un funeral privado.DiciembreSin duda, el tema de conversación durante las cenas navideñas será el Episodio VIII de Star Wars The Last Jedi