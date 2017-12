/ El año 2018 para el ba­loncesto venezolano está lleno de dudas a falta de dólares y posibles sanciones, esto ha llevado a los recientes problemas con un calendario y castigos establecidos por el máxi­mo ente del basquet mundial, la FIBA.Ante esto, el presidente de la Liga Profesional de Baloncesto, Alinson Cha­cón dio declaraciones a un medio televisivo de la capital donde dijo que a pesar de que la campaña debía comenzar en octu­bre aún no tienen una fe­cha estipulada para la re­alización.“Hemos venido atrave­sando ciertos problemas con la adquisición de las divisas, tenemos tres años en los que no he­mos tenido el acceso a ellas? dijo Chacón quien también aseguró que es­to incide en el retraso en los pagos de los jugado­res importados y por ello muchos equipos han si­do demandados por esa situación, explicó.El dirigente agregó tam­bién que han estado en conversaciones con el ministerio del deporte y diferentes entes deporti­vos del país pero no han llegado a conclusiones o situaciones concretas e indicó que el hecho de que la temporada de ba­loncesto no comenzará en el país en octubre co­mo los estipula los pará­metros FIBA puede traer una serie de consecuen­cias en contra de la liga venezolana."Puede traer suspensio­nes, sin embargo, hasta los momentos FIBA no ha emitido ningún co­municado oficial pero es­tamos a la espera. Sería muy lamentable una sus­pensión? finalizó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi