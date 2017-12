La ONU salva millones de vidas y es responsable de la paz y la seguridad mundiales, por lo que al recortar sus fondos, Washington ha dado "un gran paso en la dirección equivocada", señala a RT Kaveh Afrasiabi, exasesor del equipo de negociación nuclear de Irán - Las Naciones Unidas acordaron un presupuesto para el año fiscal 2018-2019 en el que "EE.UU. negoció una reducción de más de 285 millones de dólares con respecto al presupuesto final del año 2016-2017", según el comunicado de la misión estadounidense ante el organismo internacional publicado este domingo.- La embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, calificó esta "reducción histórica del gasto" de "gran paso en la dirección correcta".- La medida se produjo pocos días después de que la ONU votara por abrumadora mayoría a favor de rechazar la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump , de reconocer a Jerusalén como capital israelí."Una gran puñalada financiera"Para Afrasiabi, autor del libro 'La reforma de la gestión de la ONU', "no cabe duda" de que existe "una conexión directa" entre ese voto"que el experto tacha de "vergüenza total" para EE. UU.? y "la represalia que ha seguido en forma de gran puñalada financiera en la ONU"."El perverso regalo de Navidad de la Casa Blanca" a la comunidad mundial y a una organización "que salva millones de vidas" y es responsable de la paz y la seguridad globales "es, definitivamente, un gran paso en la dirección equivocada", contrariamente a lo que dijo la embajadora Haley, denuncia Afrasiabi."Lenguaje crudo de amenaza y castigo"En cuanto a las declaraciones de Haley sobre "la ineficiencia y el gasto excesivo de la ONU" y su advertencia de que no permitirán "que se aprovechen de la generosidad del pueblo estadounidense o que esta siga sin control", el analista enfatiza que "la ONU ha estado lidiando con el tema de la reforma durante mucho tiempo", subrayando que la decisión de EE.UU. es "una forma incorrecta de abordar el problema".En opinión de Afrasiabi, "casi todo lo que ha hecho" la embajadora Haley desde que asumió su cargo "ha sido contrario al espíritu de la Carta de la ONU", además de "poco diplomático, ajeno a la noción de diplomacia mundial y al tacto".Este tipo de "lenguaje crudo de amenaza y castigo" usado contra naciones soberanas "perjudica la imagen y credibilidad de EE.UU." en todo el mundo, asevera el analista, detallando que Washington "no se está ayudando a sí mismo al estar representado en la ONU por alguien que es "tan poco diplomático y ajeno al espíritu" del organismo."Parte integrante del castigo"A juicio de Colin Cavell, autor del libro 'Exporting 'Made in America' Democracy', el anuncio de Haley "es principalmente un guiño a la base política del presidente Donald Trump ", en particular, a su "base política antinternacionalista y muy proestadounidense", la del 'America First', que es "muy escéptica sobre cualquiera que quiera unir al mundo bajo el derecho internacional y buscar la paz".Las declaraciones de Haley son también "parte integrante del castigo" que Trump prometió a cualquier nación que no esté de acuerdo con las directivas de EE.UU., subraya este experto en política exterior estadounidense.(RT)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi