Algunos medios especializados en la industria cinematográfica se han encargado de realizar una serie de estudios y recuentos fílmicos que tuvieron mayor y mejor aceptación por parte de los críticos.El sitio web IndieWire sumó las 100 películas que lograron ser evaluadas positivamente en la páginas Rotten Tomatoes, ubicando en el primer puesto a la producción cinematográfica ¡Huye! un film del género de terror dirigido por Jordan Peele, el que obtuvo un 99% de 294 críticas.Por su parte, las películas independientes también obtuvieron protagonismo en este listado, en especial el género comedia romántica: "Por eso lo llaman amor", que cuenta con las actuaciones de Zoe Kazan y Kumail Nanjiani, y "Lady Bird", cinta de la directora Greta Gerwing con Saoirse Ronan en el papel principal.Asimismo, las movies con temática de superhéroes, tuvieron cabida en este conteo como "Mujer Maravilla" de Patty Jenkins y "Logan" de James Mangold, con la que el actor australiano Hugh Jackman se despidió del papel de mutante.como "Mujer Maravilla" de Patty Jenkins y "Logan" de James Mangold, con la que el actor australiano Hugh Jackman se despidió del papel de mutante."El drama bélico de Christopher Nolan, "Dunkerque" obtuvo un 92% de 365 reseñas, mientras que la recién estrenada "Star Wars: Los últimos Jedi" tuvo un 92% de 337 críticas. "Baby: El aprendiz del crimen " de Edgar Wright y la última oferta de Disney Pixar," Coco ", también están en el top 10 de la lista."(Globovisión)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi