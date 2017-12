/ El jugador del Paris Saint-Germain ( PSG ), Neymar Jr., concedió una entrevista a la publicación The Players' Tribune en la que analizó las opciones de la selección de Brasil en el Mundial de Rusia 2018."Creo que estamos un peldaño por encima de España", confesó el astro brasileño ante las preguntas de un viejo conocido, su ex compañero en el FC Barcelona , Gerard Piqué.El central blaugrana fue claro: "¿Crees que son favoritos?", en relación a si Neymar considera que la Canarinha se alzará con la Copa del Mundo el próximo verano. El internacional brasileño opina que no solo está Brasil como favorita, sino también "toda selección que tiene números fuertes y jugadores de calidad".Ambos coincidenEn ese grupo, el '10' del PSG incluyó a "España, Argentina, Francia y Alemania" como los favoritos para proclamarse campeón del mundo en Rusia Tras su respuesta, Piqué comentó que, para él, "Brasil está un peldaño por encima del resto", a lo que Neymar respondió "sí, sí". "Creo que nosotros, Alemania, Argentina y Francia estamos a un nivel bastante igual, y vosotros un poquito más. Arriba tenéis mucha pólvora", prosiguió el central culé.El defensa catalán señaló también a jugadores como Coutinho, Gabriel Jesús o el propio Neymar como los referentes de la selección brasileña. Algo en lo que coincidió el '10': "Tenemos gente joven y estamos bien estructurados. Conseguimos encontrar nuestro juego", confesó el atacante.Después de un comienzo dubitativo, Brasil, con Tite en el banquillo y Neymar como figura, terminó siendo un vendaval en la eliminatoria sudamericana, ocupando la primera plaza y clasificando con jornadas de anticipación.Con información de AgenciasSuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi