/ Aunque ha transcurrido más de una década desde que el pop latino dejara de ser parte del underground regional para volverse prioridad de los grandes sellos discográficos continentales, hoy este género ha logrado una globalización casi definitiva. Así lo demuestra el último balance anual de Spotify, el mayor servicio de música en streaming del planeta, donde la reproducción de canciones de origen latinoamericano aumentó un 110% en todo el mundo durante los últimos doce meses.De acuerdo a los registros de la misma plataforma, dos canciones de este lado del mundo llegaron por primera vez al número 1 global -?Despacito?, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, y"Mi gente?, de J. Balvin-, dentro de un total de diez temas latinos que se ubicaron en su Top 50 mundial. Daddy Yankee rompió otra barrera, al convertirse en el primer artista de habla hispana que termina ocupando un puesto entre los diez nombres más escuchados del año en la aplicación -superando a Coldplay y Bruno Mars-, con más de 2.600 millones de reproducciones y el título del cantante más escuchado en el mes de julio."Hasta hace no mucho la gente descubría nuevas canciones en medios masivos como la radio, que por lo general ignoraba lo que ocurría fuera del mundo anglo. Pero ahora el consumo digital ha permitido mayor acceso a un catálogo mucho más diverso en cuanto a ritmos y origen?, consigna el diario británico The Independent en un reciente artículo sobre el boom latino, también presente en Reino Unido, donde el quinteto CNCO vive días de gloria gracias a su exitoso remix de"Reggaetón lento?, junto a las locales Little Mix.Hasta el año pasado, la llegada del pop en español al hemisferio norte se reducía a anecdóticos"one hit wonders? (artistas de un solo éxito), como"La bamba?, de Los Lobos (1987),"Aserejé?, de Las Ketchup (2002) y"Macarena?, de Los Del Río (1995), las únicas tres excepciones hispanohablantes que alguna vez encabezaron rankings de popularidad en el mercado anglo.Pero además de Balvin, Fonsi y Daddy Yankee, otros latinoamericanos han conseguido hacerse un nombre -así como buenos volúmenes de ventas y ejecuciones- en Estados Unidos e Inglaterra durante esta temporada. Es el caso del puertorriqueño Wisin, cuyos últimos sencillos se ubican entre lo más escuchado de 2017 en Latinoamérica, pero también en la tierra del Tío Sam, el tercer país donde más se escuchó su pegajosa"Vacaciones?, sólo por detrás de México, España y Argentina. Lo mismo"Felices los 4?, del colombiano Maluma, cuyo tercer"mejor consumo global? fue en Estados Unidos, según datos de Sony Music.Este último sigue los pasos y la fórmula de Fonsi y J. Balvin, quienes este año estrenaron reversiones de sus éxitos junto a Justin Bieber y Beyoncé, respectivamente. Así, en los últimos meses, Maluma sumó a sus habituales colaboraciones con estrellas de la región -como Shakira y Ricky Martin- nuevos sencillos junto a raperos estadounidenses, como French Montana y Flo Rida, con quienes comparte en videoclips donde se celebra el imaginario latinoamericano.Y aunque hasta ahora ha necesitado de este tipo de alianzas con artistas estadounidenses o británicos para su expansión planetaria, no son pocos los que vislumbran un futuro aún más auspicioso para el reggaetón."Esto pasó de ser un subgénero inadvertido a un elemento que alteró todo el mercado?, aseguró a la prensa británica Rocío Guerrero, del área de Culturas Globales de Spotify."Esperamos ayudar al crecimiento de otros géneros y usar nuestra plataforma para ir borrando la barrera entre reggaetón y música latina en general?, añadió.Aquilino José Mata/ EDCC