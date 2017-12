/ Un hombre llamado John Herndon acusó a la cantante Selena Gómez de haber sido la principal causante del suicidio de su hija Bella, quien decidió quitarse la vida el pasado 18 de abril tras haber visto la serie de Netflix producida por la también actriz , 13 Reasons Why . Según afirmó el molesto padre al diario Radar Online , pidió formalmente a la directiva de la plataforma Netflix la suspensión de la segunda temporada de la mencionada producción. De no acatar sus “ordenes”, tomará acciones legales contra ellos y, por supuesto, Selena Gómez , por participar en la creación de la historia.“ Selena Gomez y Netflix necesitan entender que no todos entenderán esto bien… Para algunas personas que están luchando contra la depresión, esto podría atraparlos en el momento equivocado, creando lo que se llama el evento desencadenante… Recuerden que hay adolescentes que están en un lugar muy oscuro y que podrían ser tus amigos, tus hermanas “, dijo de acuerdo a lo reseñado en el portal web Vanitatis .También puede leer: ¡Con beso incluido! Yulimar Rojas gritó a los"cuatro vientos? el amor por su novia (+Foto)Además de hablar sobre el doloroso momento que vivió al descubrir el cuerpo de su hija sin vida, Herndon en sus declaraciones aprovechó para asegurar que la “novia” de Justin Bieber es una persona “ enferma “, por pensar que “ este programa tiene algún tipo de valor social redentor “.13 Reasons Why trata sobre la historia de Clay Jensen, un estudiante que encuentra un paquete anónimo afuera de de su casa. Al abrirlo, descubre que se trata de una caja con cintas grabadas, a ambas caras, por Hannah Baker, una excompañera de estudio que se había suicidado en días anteriores.Selena Gómez junto a parte del elenco de la serie / Cortesía VanitatisCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi