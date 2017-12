/ A medida que van creciendo los pequeños necesitan ingerir diversos alimentos, para obtener sus vitaminas y minerales. Si no sabes qué prepararles te dejamos algunas opciones de meriendas alternativas para los niños.La merienda es esencial para que los pequeños obtengan la energía necesaria entre comidas. Es por ello que es importante otorgarlas alimentos que le ofrezcan esos beneficios y que no afecten su desarrollo y bienestar.A continuación te mostramos varias opciones bastantes sencillas y económicas.Meriendas alternativas para los niños Smoothie de mango y camburEsta bebida no es solo refrescante sino que es muy nutritiva para los pequeños. Para hacerla solo necesitarás hielo, 1 mango, 1 cambur y 500 ml de jugo de naranja . Debemos pelar el mango y el cambur, ingresar todos los ingredientes en la licuadora ¡y listo!Tostada con aguacateEl aguacate cuenta con grandes nutrientes para el organismo, sin contar las grasas beneficiosas para la salud. Solo debes tomar un pan de molde, tostarlo y colocar encima un cuarto de aguacate y tomates cherry.Pizza en muffinSi tu pequeño es amante de la pizza puedes hacerlas individuales. Solo necesitas un muffin o pan de bollo, añadimos la salsa de tomate y los ingredientes preferidos de tu hijo. Lo metemos al horno hasta que el queso se derrita.Ensalada de frijolesSolo te quitará menos de 5 minutos. Abrimos una lata de frijoles y le añadimos queso, también se puede mezclar varios granos de su preferencia.Sandwiches divertidosLos pequeños aman los colores y las comidas divertidas, así que al prepararle un sandwich procura crear caritas o animales con los ingredientes, sobre todo con los vegetales para que los coma.Sopas sencillasIncluye frijoles, cebolla, ajo y consomé, con estos pocos ingredientes tendrás una merienda muy nutritiva y saciante. También puedes preparar una sopa fría con vegetales.Imagen: Archivo EmeCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi