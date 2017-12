La segunda parte de la hilarante película original protagonizada por Robin Wiliams en 1995, llega a los cines venezolanos como "Jumanji, Bienvenidos a la jungla" desde el próximo viernes 29 de diciembre.Aquella pieza desató un fenómeno global, hasta convertirse en un clásico de la generación de relevo, vuelve a la pantalla con nuevos rostros y un diseño de producción a la altura de las expectativas del público del milenio.Cuatro estudiantes de preparatoria son castigados para limpiar el sótano de su escuela, durante su detención, descubren una vieja consola donde insertan un videojuego de la versión del juego de mesa, Jumanji, que los absorberá en un mundo virtual en la selva (en donde quedó atrapado Alan Parrish) asumiendo la forma de su avatar.(Globovisión)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi