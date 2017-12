/ Puerto La Cruz.- Los reales propietarios de los apartamentos del hotel Doral Beach, en Puerto La Cruz, municipio Sotillo del estado Anzoátegui, solicitarán a la Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una medida de desalojo contra los comodatarios que residen en el conjunto residencial, ante la negativa de que entreguen esos bienes que adquirieron mediante una presunta estafa de la directiva antigua.Desde hace más de cinco años, la directiva que dirigía Carlos Pérez y Luis García, comenzó a anunciar y entregar los apartamentos que supuestamente no tenían dueños y como no pudieron notariar ni registrar las falsas ventas, usaron la figura del comodato, exigiendo 25 millones de bolívares por cada uno. Hicieron las operaciones de 400 apartamentos que tenían propietarios, explicaron los afectados en una reciente asamblea.Por tales irregularidades, el caso fue denunciado ante la fiscal Luisa Ortega Díaz,"quien engavetó el expediente y no hizo nada. Luego se reiteró la denuncia ante el fiscal Tarek William Saab, quien diligenció el caso y solicitó medida de privativa de libertad ante los tribunales de Carlos Pérez, Luis García, Gabriel Mazzali y la ex diputada oficialista, Arelis Centeno?, explicaron.Los acusados huyeron del país al conocerse la decisión del Ministerio Público y son solicitados a través de Interpol, según aseguraron los denunciantes.Destaca el hecho de que a los verdaderos propietarios no se les permite el acceso a las instalaciones ni al estacionamiento y han sido amenazados de muerte y de secuestro. Los comodatarios se niegan a salir de las residencias con el apoyo de la junta directiva que crearon, cuyo jefe dirige las acciones a seguir contra los dueños, junto al abogado Guillermo Olivares.Por orden de un tribunal de control se ordenó a los propietarios que eligieran una junta de condominio para seguir adelantando las acciones legales correspondientes.Entre los propietarios figuran Orestes Rosin, Omar García, Carlos Montenegro, Carlos Márquez, Samuel Montaner, Loreim Almeida, Alexa de Pérezz, Alicia Hernández, Rafael Marli, Marlene Guaita, María Elena González, Gustavo Rodríguez, Francisco Acosta, Antonio Ferrera y otros.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi