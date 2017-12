El Gobierno Bolivariano fijó topes para la venta de gasolina en el oeste del país a fin de evitar el contrabando hacia Colombia que ha generado una profunda escasez de combustible en los últimos días, según publicó la agencia AFP en una nota.Reseña la agencia internacional, que a través de un comunicado el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo ordenó vender un máximo de 30 litros a los automóviles sedan y hasta 35 litros a las camionetas y algunos vehículos de carga.La medida, que no precisa la periodicidad con qué podrán recargar los conductores, no incluye los transportes de alimentos, productos perecederos, medicinas y de prensa.De acuerdo con la entidad ministerial, el objetivo es enfrentar el contrabando y la reventa de gasolina por parte de usuarios que"abastecen en varias oportunidades"Dicho documento explica que la regulación se mantendrá"hasta lograr el equilibrio en el abastecimiento de combustible? y abarca los estados occidentales de Barinas, Portuguesa, Apure, Lara y Cojedes.Mientras que en el estado Táchira (frontera oeste con Colombia) también se redujo la venta de forma automática, a través de un dispositivo electrónico que permite el control del suministro.Recordemos que Venezuela tiene las mayores reservas petroleras y la gasolina más barata del mundo: con un dólar a la tasa del mercado paralelo se pueden comprar 112 mil litros de 91 octanos. No obstante, los revendedores comercializan envases de 20 litros de gasolina hasta en 350 mil bolívares, es decir, un valor que excede 17 mil 500 veces el precio oficial.(LaIguana.TV)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi