/ Juan Carlos Valdez, abogado y analista económico, expresó que el alza en los precios de los productos en el país"no responde a ninguna variable conocida" En el programa A Tiempo transmitido por Unión Radio, Valdez sostuvo que la"liquidez monetaria? no es la causa del alza de los precios de los artículos en Venezuela , como lo afirman algunos expertos. Según Valdez, los precios se elevan por el"descontrol y la especulación" Valdez expresó que la escasez es el principal motivo del alza de los precios,"ante la escasez el consumidor se ve presionado a no satisfacer sus necesidades, por lo que está dispuesto a pagar más de su valor" El abogado afirmo que"la liquidez monetaria no se puede seguir esgrimiendo? como la causa de la escasez en el país por la contracción de la demanda de los artículos. Reseñó: Unión RadioCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi